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Не боляче, бо без уколу: почалося випробування безголкової Covid-вакцини

14 Грудня 2021, 14:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
укол
Джерело: Depositphotos

Нова безголкова вакцина, яка вводиться за допомогою повітряного струменя, розроблена професором Джонатаном Хіні з Кембриджського університету і призначена для захисту від майбутніх варіантів коронавірусу.

Добровільну участь у клінічних випробуваннях візьмуть учасники віком від 18 до 50 років. Їм необхідно зробити перші два щеплення від Covid-19, але не ревакцинацію.

– Життєво важливо, щоб ми продовжували розробляти вакцини-кандидати нового покоління, готові допомогти захистити нас від наступних вірусних загроз, – зазначив професор.

Відомо, що в експериментальній Covid-вакцині закладений метод імітації більш широкого сімейства антигенів коронавірусу, що, за ідеєю, має забезпечити більш широкий і ефективний захист.

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Ще однією перевагою безголкової вакцини є її абсолютна безболісність. Це свого роду альтернатива для тих, хто боїться уколів за допомогою голки.

Джерело
ВВС
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
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