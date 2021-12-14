Нова безголкова вакцина, яка вводиться за допомогою повітряного струменя, розроблена професором Джонатаном Хіні з Кембриджського університету і призначена для захисту від майбутніх варіантів коронавірусу.

Добровільну участь у клінічних випробуваннях візьмуть учасники віком від 18 до 50 років. Їм необхідно зробити перші два щеплення від Covid-19, але не ревакцинацію.

– Життєво важливо, щоб ми продовжували розробляти вакцини-кандидати нового покоління, готові допомогти захистити нас від наступних вірусних загроз, – зазначив професор.

Відомо, що в експериментальній Covid-вакцині закладений метод імітації більш широкого сімейства антигенів коронавірусу, що, за ідеєю, має забезпечити більш широкий і ефективний захист.

Ще однією перевагою безголкової вакцини є її абсолютна безболісність. Це свого роду альтернатива для тих, хто боїться уколів за допомогою голки.