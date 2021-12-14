Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Не больно, потому что без укола: началось испытание безыгольной Covid-вакцины

14 декабря 2021, 14:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
укол
Источник: Depositphotos

Новая безыгольная вакцина, которая вводится при помощи воздушной струи, разработана профессором Джонатаном Хини из Кембриджского университета и предназначена для защиты от будущих вариантов коронавируса.

Добровольное участие в клинических испытаниях примут участники в возрасте от 18 до 50 лет. Им необходимо сделать первые две прививки от Covid-19, но не ревакцинацию.

— Жизненно важно, чтобы мы продолжали разрабатывать вакцины-кандидаты нового поколения, готовые помочь защитить нас от следующих вирусных угроз, — отметил профессор.

Известно, что в экспериментальной Covid-вакцине заложен метод имитации более широкого семейства антигенов коронавируса, что, по идее, должно обеспечить более широкую и эффективную защиту.

Читайте также:
Не больно, потому что без укола: началось испытание безыгольной Covid-вакциныДополнительная доза Covid-вакцины: когда и как можно получить прививку в Украине

Еще одним преимуществом безыгольной вакцины является ее абсолютная безболезненность. Это своего рода альтернатива для тех, кто боится уколов посредством иглы.

Источник
ВВС
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка