Щойно новітні ліки від коронавірусу з’являтимуться у світі, їх доправлятимуть до України.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі ICTV розповів очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький.

За його словами, в Україні нині напрацьовують варіант фармацевтичного страхування, яке дозволить отримувати лікування.

Страхування покриватиме близько 25-30 тис. грн на рік на ті ліки, що не пов’язані з перебуванням у лікарні.

Препарати для лікування коронавірусу в стаціонарі будуть безкоштовними.

Наразі у світі фахівці працюють над створенням ліків від коронавірусу. Хоча напрацювання у цьому напрямку вже є.

Велика Британія першою у світі схвалила для використання пігулки Молнупіравір, які розробила американська компанія Merck.

За результатами дослідження, ліки борються не з наслідками захворювання, а знешкоджують сам патоген в організмі. Однак дослідження поки що продовжуються.