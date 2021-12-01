Щойно новітні ліки від коронавірусу з’являтимуться у світі, їх доправлятимуть до України.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю на телеканалі ICTV розповів очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький.
За його словами, в Україні нині напрацьовують варіант фармацевтичного страхування, яке дозволить отримувати лікування.
Страхування покриватиме близько 25-30 тис. грн на рік на ті ліки, що не пов’язані з перебуванням у лікарні.
Препарати для лікування коронавірусу в стаціонарі будуть безкоштовними.
Наразі у світі фахівці працюють над створенням ліків від коронавірусу. Хоча напрацювання у цьому напрямку вже є.
Велика Британія першою у світі схвалила для використання пігулки Молнупіравір, які розробила американська компанія Merck.
За результатами дослідження, ліки борються не з наслідками захворювання, а знешкоджують сам патоген в організмі. Однак дослідження поки що продовжуються.