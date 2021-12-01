Как только новейшие лекарства от коронавируса будут появляться в мире, их доставят в Украину.

Об этом в эксклюзивном интервью на телеканале ICTV рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий.

По его словам, в Украине сейчас нарабатывается вариант фармацевтического страхования, которое позволит получать лечение.

Страхование будет покрывать около 25-30 тыс. грн в год на те лекарства, которое не связаны с пребыванием в больнице.

Препараты для лечения коронавируса в стационаре будут бесплатными.

Сейчас в мире специалисты работают над созданием лекарства от коронавируса. Хотя наработка в этом направлении уже есть.

Великобритания первой в мире одобрила для использования таблетки Молнупиравир, которые разработала американская компания Merck.

По результатам исследования, лекарство борется не с последствиями заболевания, а обезвреживает сам патоген в организме. Однако исследования пока продолжаются.