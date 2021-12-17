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Украина закупит 300 тыс. курсов препарата от Covid-19 Молнупиравир

17 декабря 2021, 09:39
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Украина закупит 300 тыс. курсов препарата от Covid-19 Молнупиравир
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата Молнупиравир, который используют для лечения коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко. Молнупиравир — это препарат, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизводства генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Великобритания, США, ЕС уже зарегистрировали этот препарат для использования, в частности для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Молнупиравир — это таблетки, поэтому он не имеет особых требований хранения и его удобно принимать.

— Мы планируем закупить 300 тыс. курсов Молнупиравира и применять его для лечения Covid-19 в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни, — отметил министр.

Кроме того, 16 декабря Виктор Ляшко заявил, что Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств Паксловид.

По его словам, законтрактовано до закупки 300 тыс. курсов лекарственного средства. Использование этих лекарств позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с Covid-19 из групп риска.

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Источник
Минздрав
Теги
Віктор Ляшко , Коронавирус Covid-19 , лікування , МОЗ Украины
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