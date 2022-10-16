Специалисты и эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как уберечь себя и близких от такого опасного инфекционного заболевания, как дифтерия.
— Дифтерийный токсин является одним из самых сильных в природе. Заболеть могут и дети, и взрослые, — подчеркивают медики.
По их словам, чаще всего дифтерия проявляется в виде ангины, во время которой в горле образуется плотная пленка и отек слизистых оболочек, что блокирует дыхательные пути и часто приводит к смерти.
Последствиями дифтерии могут быть:
- удушье от пленок в горле;
- поражение сердца;
- поражение почек;
- поражение нервной системы.
— Без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20% больных. Предотвратить дифтерию помогают прививки, — предупреждает Минздрав.
Отмечается, что именно вакцинация формирует антитоксичный иммунитет против дифтерии, что предупреждает развитие тяжелых форм и помогает снизить уровень заболевания.
Вакцинация против дифтерии входит в перечень обязательных прививок, которые гарантированы государством. То есть привиться можно бесплатно согласно Национального календаря прививок.
Когда нужно прививаться против дифетрии:
- дети — в 2, 4, 6, 18 месяцев, в 6 и 16 лет;
- взрослые — ревакцинация каждые 10 лет, первая в 26 лет.
Направление на бесплатную прививку против дифтерии можно получить у педиатра или семейного врача.
— Если ребенок пропустил дозу по графику, обратитесь к врачу и как можно быстрее наверстайте прививку, — отмечают эксперты.
По их словам, из-за пропущенной дозы ревакцинации не нужно начинать серию вакцинации с самого начала, независимо от того, сколько времени прошло.
Что делать, если не знаете, были ли вы вакцинированы против дифтерии в детстве
В этом случае необходимо получить три дозы вакцины: первую, через один месяц — вторую, через шесть месяцев — третью. Следующая ревакцинация предусмотрена через десять лет однократно.
Даже если вы были вакцинированы против дифтерии в детстве, вводить дополнительные вакцины безопасно, это вам никак не навредит, отмечают специалисты Минздрава.