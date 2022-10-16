Фахівці та експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як уберегти себе і близьких від такого небезпечного інфекційного захворювання, як дифтерія.

– Дифтерійний токсин є одним з найсильніших в природі. Захворіти можуть і діти, і дорослі, – підкреслюють медики.

За їхніми словами, найчастіше дифтерія проявляється у вигляді ангіни, під час якої в горлі утворюється щільна плівка і набряк слизових оболонок, що блокує дихальні шляхи і часто призводить до смерті.

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Наслідками дифтерії можуть бути:

задуха від плівок в горлі;

ураження серця;

ураження нирок;

ураження нервової системи.

– Без негайного введення сироватки близько 50% хворих можуть померти, навіть із сироваткою залишається ризик смерті до 20% хворих. Запобігти дифтерії допомагають щеплення, – попереджає МОЗ.

Відзначається, що саме вакцинація формує антитоксичний імунітет проти дифтерії, що попереджає розвиток важких форм і допомагає знизити рівень захворювання.

Вакцинація проти дифтерії входить до переліку обов’язкових щеплень, які гарантовані державою. Тобто зробити щеплення можна безкоштовно згідно до Національного календаря щеплень.

Коли потрібно робити щеплення проти дифетрії:

діти – в 2, 4, 6, 18 місяців, в 6 і 16 років;

дорослі – ревакцинація кожні 10 років, перша в 26 років.

Направлення на безкоштовне щеплення проти дифтерії можна отримати у педіатра або сімейного лікаря.

– Якщо дитина пропустила дозу за графіком, зверніться до лікаря і якнайшвидше надолужте щеплення, – зазначають експерти.

За їхніми словами, через пропущену дозу ревакцинації не потрібно починати серію вакцинації з самого початку, незалежно від того, скільки часу пройшло.

Що робити, якщо не знаєте, чи були ви вакциновані проти дифтерії в дитинстві

В цьому випадку необхідно отримати три дози вакцини: першу, через один місяць – другу, через шість місяців — третю. Наступна ревакцинація передбачена через десять років одноразово.

Навіть якщо ви були вакциновані проти дифтерії в дитинстві, вводити додаткові вакцини безпечно, це вам ніяк не зашкодить, відзначають фахівці МОЗ.