Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как эффективно бороться с усталостью — физическим и моральным состоянием, от которого нет таблеток.

Без времени на передышку

— В результате чрезмерной физической и психической нагрузки возникает усталость, бороться с которой можно только с помощью отдыха, — отмечают эксперты.

По словам специалистов, наша работоспособность падает, если мы очень часто и интенсивно работаем или просто эмоционально измотаны, не даем себе времени на передышку. Поэтому побороть усталость можно только откорректировав образ жизни.

Как преодолеть усталость

1. Прежде всего распределяйте время работы и отдыха, выполняйте задачи по степени их важности. Если на вас значительная нагрузка, обращайтесь к коллегам за помощью. Не игнорируйте обеденный перерыв, пройдитесь пешком 20-30 минут.

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2. Позаботьтесь о качественном сне. Для взрослых продолжительность сна должна достигать не менее 7 часов, для детей 6-12 лет – 9-12 часов, 13-8 лет – 8-10 часов. Перед сном стоит ограничить использование гаджетов и просмотр эмоционально насыщенных телевизионных передач. Проветривайте комнату в преддверии сна.

3. Помните, что от правильного и полноценного питания зависит ваша работоспособность, умственное и физическое состояние.

4. Регулярная двигательная активность должна стать частью вашей жизни. Любая физическая активность — ходьба, бег, катание на велосипеде или коньках — полезна и придаст заряд бодрости.

Взрослым медики рекомендуют заниматься минимум 150 минут в неделю физической активностью умеренной интенсивности. Попытайтесь заниматься по 30 минут 5 дней в неделю.

5. Старайтесь сохранять оптимизм. Отрицательные эмоции оказывают существенное влияние на здоровье. Поэтому выстраивайте доброжелательные отношения с коллегами и родными.

6. Не забывайте о саморазвитии. Хобби или просто любимые дела наполнят вашу жизнь радостью. Это поможет также отвлечься от тяжелых будней.

Эксперты напомнили, что на сегодняшний день нет специального медикаментозного лечения усталости, вы можете просто изменить ежедневные привычки и шаг за шагом улучшить свою жизнь.