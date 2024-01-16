Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України розповіли, як ефективно боротися з втомою – фізичним і моральним станом, від якого немає пігулок.

Без часу на перепочинок

– Унаслідок надмірного фізичного та психічного навантаження виникає втома, боротися з якою можна лише за допомогою відпочинку, – зазначають експерти.

За словами фахівців, наша працездатність падає, якщо ми дуже часто й інтенсивно працюємо або просто емоційно виснажені, не даємо собі часу на перепочинок. Тому побороти втому можна тільки відкоригувавши спосіб життя.

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Як подолати втому

1. Насамперед розподіляйте час роботи та відпочинку, виконуйте завдання за ступенем їхньої важливості. Якщо на вас значне навантаження, звертайтеся до колег по допомогу. Не ігноруйте обідню перерву, пройдіться пішки 20-30 хвилин.

2. Подбайте про якісний сон. Для дорослих тривалість сну має сягати щонайменше 7 годин, для дітей 6-12 років – 9-12 годин, 13-8 років – 8-10 годин. Перед сном обмежте використання гаджетів і перегляд емоційно насичених телевізійних передач. Провітрюйте кімнату напередодні сну.

3. Пам’ятайте, що від правильного і повноцінного харчування залежить ваша працездатність, розумовий і фізичний стан.

4. Регулярна рухова активність має стати частиною вашого життя. Будь-яка фізична активність – ходьба, біг, катання на велосипеді або ковзанах – корисна і додасть заряд бадьорості.

Дорослим медики рекомендують займатися мінімум 150 хвилин на тиждень фізичною активністю помірної інтенсивності. Спробуйте займатися по 30 хвилин 5 днів на тиждень.

5. Намагайтеся зберігати оптимізм. Негативні емоції суттєво впливають на здоров’я. Тому вибудовуйте доброзичливі стосунки з колегами та рідними.

6. Не забувайте про саморозвиток. Хобі чи просто улюблені справи наповнять ваше життя радістю. Це допоможе також відволіктися від важких буднів.

Експерти нагадали, що на сьогодні немає спеціального медикаментозного лікування втоми, ви можете просто змінити щоденні звички та крок за кроком покращити своє життя.