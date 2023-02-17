Введение нескольких вакцин одновременно является стандартной мировой практикой, которая помогает быстрее получить необходимую защиту и уменьшить количество визитов к врачу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Многочисленные исследования доказали, что это абсолютно безопасно и не вызывает дополнительных побочных реакций, — говорится в сообщении.

По словам экспертов ведомства, одновременное введение нескольких вакцин не может ослабить или перегрузить иммунитет человека.

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С самого рождения мы ежедневно контактируем с тысячами бактерий и вирусов, утверждают специалисты. Наша иммунная система работает в режиме 24/7, без отпусков и выходных. И встречает она живых активных возбудителей, а не обезвреженных или ослабленных, как в вакцинах.

Поэтому несколько вакцин в один день, или же одна многокомпонентная вакцина, не будет для нее проблемой, отмечают эксперты.

И напоминают, что не все вакцины можно комбинировать.

Так, вакцину против Covid-19 можно вводить одновременно только с неактивированной вакциной от гриппа. Со всеми остальными прививками нужно соблюдать интервал минимум в две недели.

Вакцину БЦЖ вводят с интервалом в один месяц с другими, кроме вакцины от гепатита B.

Если ваш ребенок или вы наверстываете календарь прививок или хотите сделать еще и несколько дополнительных рекомендованных прививок, посоветуйтесь с семейным врачом. Он предложит вам схему вакцинации с учетом особенностей каждой из вакцин.