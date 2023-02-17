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Вакцинація

Стандарт у світовій практиці та економія часу: МОЗ про введення декількох вакцин одночасно

17 Лютого 2023, 12:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Введення декількох вакцин одночасно є стандартною світовою практикою, яка допомагає швидше отримати необхідний захист і зменшити кількість візитів до лікаря. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Численні дослідження довели, що це абсолютно безпечно і не викликає додаткових побічних реакцій, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів відомства, одночасне введення декількох вакцин не може послабити або перевантажити імунітет людини.

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Від самого народження ми щодня контактуємо з тисячами бактерій і вірусів, стверджують фахівці. Наша імунна система працює в режимі 24/7, без відпусток і вихідних. І зустрічає вона живих активних збудників, а не знешкоджених або ослаблених, як у вакцинах.

Тому кілька вакцин в один день, або ж одна багатокомпонентна вакцина, не буде для неї проблемою, відзначають експерти.

І нагадують, що не всі вакцини можна комбінувати.

Так, вакцину проти Covid-19 можна вводити одночасно тільки з неактивованою вакциною від грипу. З усіма іншими щепленнями потрібно дотримуватися інтервалу мінімум в два тижні.

Вакцину БЦЖ вводять з інтервалом в один місяць з іншими, крім вакцини від гепатиту B.

Якщо ваша дитина або ви надолужуєте календар щеплень або хочете зробити ще й кілька додаткових рекомендованих щеплень, порадьтеся з сімейним лікарем. Він запропонує вам схему вакцинації з урахуванням особливостей кожної з вакцин.

Джерело
МОЗ
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