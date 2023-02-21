Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины опубликовали статистику иммунизации украинских детей в 2022 году.
— Несмотря на полномасштабную войну и систематические атаки врага по медицинской системе, процесс иммунизации в Украине не останавливался ни на день, — говорится в сообщении ЦОЗ.
Эксперты отмечают, что для подсчета охвата прививками использует отчеты базы данных Укрвак-08 — это фактические вакцины, которые использовали в течение года.
В 2022 году все дети до одного года охвачены такими прививками:
- БЦЖ до 1 года — 71%
- гепатиты В до 1 года – 62,4%
- полио до 1 года — 68,9%
- АКДП до 1 года — 72,9%
- АДП 6 лет — 68,2%
- гемофильная до года — 74%
- УПК 1 год — 74,1%
Эксперты отметили, что несмотря на готовность медицинской системы, родители, которые оказались в трудных условиях, могли пропустить поход с ребенком к педиатру.
Также на общую картину подсчета охвата прививками повлияло большое количество выехавших за границу, где матери с детьми могли сделать укол, однако не попросить справку, на основе которой врач смог бы внести данные в ЕСОЗ.
В итоге эти прививки могли быть не зарегистрированы в электронной системе и информация о них не попадала в формирование окончательных данных.
В ЦОЗ напомнили, что в Украине Календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против десяти заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.
Календарные вакцины бесплатны для украинцев, их закупают за государственный счет.