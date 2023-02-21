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Вакцинация

Статистика прививок за 2022 год: как проходит иммунизация украинских детей во время войны

21 февраля 2023, 10:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинация
Источник: Depositphotos

Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины опубликовали статистику иммунизации украинских детей в 2022 году.

— Несмотря на полномасштабную войну и систематические атаки врага по медицинской системе, процесс иммунизации в Украине не останавливался ни на день, — говорится в сообщении ЦОЗ.

Эксперты отмечают, что для подсчета охвата прививками использует отчеты базы данных Укрвак-08 — это фактические вакцины, которые использовали в течение года. 

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В 2022 году все дети до одного года охвачены такими прививками:

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  • БЦЖ до 1 года — 71%
  • гепатиты В до 1 года – 62,4%
  • полио до 1 года — 68,9%
  • АКДП до 1 года — 72,9%
  • АДП 6 лет — 68,2%
  • гемофильная до года — 74%
  • УПК 1 год — 74,1%

Эксперты отметили, что несмотря на готовность медицинской системы, родители, которые оказались в трудных условиях, могли пропустить поход с ребенком к педиатру.

Также на общую картину подсчета охвата прививками повлияло большое количество выехавших за границу, где матери с детьми могли сделать укол, однако не попросить справку, на основе которой врач смог бы внести данные в ЕСОЗ.

В итоге эти прививки могли быть не зарегистрированы в электронной системе и информация о них не попадала в формирование окончательных данных.

В ЦОЗ напомнили, что в Украине Календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против десяти заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Календарные вакцины бесплатны для украинцев, их закупают за государственный счет.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
Війна в Україні Вакцинация статистика
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