Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України опублікували статистику імунізації українських дітей у 2022 році.

– Незважаючи на повномасштабну війну і систематичні атаки ворога по медичній системі, процес імунізації в Україні не зупинявся ні на день, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

Експерти зазначають, що для підрахунку охоплення щепленнями використовує звіти бази даних Укрвак-08 – це фактичні вакцини, які використовували протягом року.

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У 2022 році всі діти до одного року охоплені такими щепленнями:

БЦЖ до 1 року – 71%

гепатити В до 1 року — 62,4%

поліо до 1 року — 68,9%

АКДП до 1 року — 72,9%

АДП 6 років — 68,2%

гемофільна до року — 74%

КПК 1 рік — 74,1%

Експерти відзначили, що незважаючи на готовність медичної системи, батьки, які опинилися у важких умовах, могли пропустити похід з дитиною до педіатра.

Також на загальну картину підрахунку охоплення щепленнями вплинула велика кількість тих, хто виїхав за кордон, де матері з дітьми могли зробити укол, проте не попросити довідку, на основі якої лікар зміг би внести дані в ЕСОЗ.

Таким чином ці щеплення могли бути не зареєстровані в електронній системі і інформація про них не потрапляла у формування остаточних даних.

У ЦГЗ нагадали, що в Україні Календар профілактичних щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію проти десяти захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

Календарні вакцини безкоштовні для українців, їх закуповують за державний рахунок.