Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України опублікували статистику імунізації українських дітей у 2022 році.
– Незважаючи на повномасштабну війну і систематичні атаки ворога по медичній системі, процес імунізації в Україні не зупинявся ні на день, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.
Експерти зазначають, що для підрахунку охоплення щепленнями використовує звіти бази даних Укрвак-08 – це фактичні вакцини, які використовували протягом року.
У 2022 році всі діти до одного року охоплені такими щепленнями:
- БЦЖ до 1 року – 71%
- гепатити В до 1 року — 62,4%
- поліо до 1 року — 68,9%
- АКДП до 1 року — 72,9%
- АДП 6 років — 68,2%
- гемофільна до року — 74%
- КПК 1 рік — 74,1%
Експерти відзначили, що незважаючи на готовність медичної системи, батьки, які опинилися у важких умовах, могли пропустити похід з дитиною до педіатра.
Також на загальну картину підрахунку охоплення щепленнями вплинула велика кількість тих, хто виїхав за кордон, де матері з дітьми могли зробити укол, проте не попросити довідку, на основі якої лікар зміг би внести дані в ЕСОЗ.
Таким чином ці щеплення могли бути не зареєстровані в електронній системі і інформація про них не потрапляла у формування остаточних даних.
У ЦГЗ нагадали, що в Україні Календар профілактичних щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію проти десяти захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.
Календарні вакцини безкоштовні для українців, їх закуповують за державний рахунок.