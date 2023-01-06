Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, в які терміни зазвичай заживає місце уколу вакциною БЦЖ і що не можна робити, поки це не сталося.

– БЦЖ (бацила Кальметта-Герена) – жива вакцина, призначена для захисту немовлят і дітей молодшого віку проти найбільш важких форм туберкульозу, таких як туберкульозний менінгіт і міліарний (поширений, генералізований) туберкульоз, – пояснюють експерти.

За їхніми словами, через 1-6 тижнів на місці щеплення утворюється невелика папула — пляма червоного кольору, яка дещо виступає над поверхнею шкіри. Вона заживає через кілька тижнів.

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Потім, через 6-12 тижнів, на місці папули може утворитися мокнуча виразка невеликих розмірів. Гоїтися виразка може протягом трьох місяців. Після чого на місці уколу залишить невеликий рубчик. Це нормально, зазначають фахівці МОЗ.

За їхніми словами, поки не зажило місце щеплення не можна:

робити масаж руки дитини;

наносити крем або мазь на місце щеплення;

накладати на місце щеплення пластир;

видаляти або чесати корочку.

– Через 2-4 місяці після щеплення можуть збільшитися лімфатичні вузли (їх можна промацати під пахвою або над ключицями). Зазвичай це проходить самостійно, без лікування, – кажуть експерти.

За їхніми словами, в дуже рідкісних випадках збільшений лімфовузол запалюється, що вимагає медичного втручання. Тому, якщо з’явилися підстави для занепокоєння, краще звернутися до свого лікаря, повідомивши йому дату і час щеплення.