Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, в какие сроки обычно заживает место укола вакциной БЦЖ и что нельзя делать, пока это не произошло.

— БЦЖ (бацилла Кальметта-Герена) — живая вакцина, предназначенная для защиты младенцев и детей младшего возраста против наиболее тяжелых форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и милиарный (распространенный, генерализованный) туберкулез, — объясняют эксперты.

По их словам, через 1-6 недель на месте прививки образуется небольшая папула — пятно красного цвета, которое несколько выступает над поверхностью кожи. Она заживает через несколько недель.

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Затем, через 6-12 недель, на месте папулы может образоваться мокнущая язва небольших размеров. Заживать язва может в течение трех месяцев. После чего на месте укола оставит небольшой рубчик. Это нормально, отмечают специалисты Минздрава.

По их словам, пока не зажило место прививки нельзя:

делать массаж руки ребенка;

наносить крем или мазь на место прививки;

накладывать на место прививки пластырь;

удалять или чесать корочку.

— Через 2-4 месяца после прививки могут увеличиться лимфатические узлы (их можно прощупать под мышкой или над ключицами). Обычно это проходит самостоятельно, без лечения, — говорят эксперты.

По их словам, в очень редких случаях увеличенный лимфоузел воспаляется, что требует медицинского вмешательства. Поэтому, если появились основания для беспокойства, лучше обратиться к своему лечащему врачу, сообщив ему дату и время прививки.