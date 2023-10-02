Жвачки без сахара полезны для поддержания здоровья ротовой полости и зубов, сообщают стоматологи.

Такие жвачки способствуют выработке большего количества слюны, которая является естественной защитой рта от кислот и остатков пищи, остающихся в полости после еды.

Кроме того, жвачки без сахара создают тонкую пленку на поверхности зубов, что помогает в поддержании их здоровья.

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Однако эффективная гигиена ротовой полости включает в себя не только жевание жвачки, а также ежедневную чистку зубов пастой с фтором и использование зубной нити.

Жвачки без сахара могут также помочь при возникновении сухости во рту и неприятном запахе.

Таким образом, их можно жевать не только после приема пищи, но и даже после сна.

Кроме того, жевание жвачки может уменьшить симптомы гастроэзофагеального рефлюкса и ларингофарингеального рефлюкса.

Источник: Oral Health Foundation