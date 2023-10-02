Жвачки без сахара полезны для поддержания здоровья ротовой полости и зубов, сообщают стоматологи.
Такие жвачки способствуют выработке большего количества слюны, которая является естественной защитой рта от кислот и остатков пищи, остающихся в полости после еды.
Кроме того, жвачки без сахара создают тонкую пленку на поверхности зубов, что помогает в поддержании их здоровья.
Однако эффективная гигиена ротовой полости включает в себя не только жевание жвачки, а также ежедневную чистку зубов пастой с фтором и использование зубной нити.
Жвачки без сахара могут также помочь при возникновении сухости во рту и неприятном запахе.
Таким образом, их можно жевать не только после приема пищи, но и даже после сна.
Кроме того, жевание жвачки может уменьшить симптомы гастроэзофагеального рефлюкса и ларингофарингеального рефлюкса.
Источник: Oral Health Foundation