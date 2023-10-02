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Стоматологи розповіли, чим жуйка без цукру корисна для ваших зубів

2 Жовтня 2023, 17:14
Ольга Боднарчук редактор
Стоматологи розповіли, чим жуйка без цукру корисна для ваших зубів
Джерело: Unsplash

Жуйки без цукру корисні для підтримання здоров’я ротової порожнини та зубів, повідомляють стоматологи.

Такі жуйки сприяють виробленню більшої кількості слини, яка є природним захистом рота від кислот і залишків їжі.

Крім того, жуйки без цукру створюють тонку плівку на поверхні зубів, що допомагає у підтримці їх здоров’я.

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Однак ефективна гігієна ротової порожнини включає не лише жування жуйки, а також щоденне чищення зубів пастою із фтором та використання зубної нитки.

Жуйки без цукру можуть також допомогти при виникненні сухості у роті та неприємному запаху.

Таким чином, їх можна жувати не тільки після прийому їжі, а й навіть після сну.

Крім того, жування жуйки може зменшити симптоми гастроезофагеального рефлюксу та ларингофарингеального рефлюксу.

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Джерело: Oral Health Foundation

Теги
зуби Стоматологія
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