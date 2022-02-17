Страхование здоровья в Украине — условия и цены

В Украине ряд компаний предлагают программы страхования здоровья. Цены на такие продукты разные, как и список услуг.

Факты ICTV собрали информацию по страхованию здоровья, которое предлагают украинцам.

Альфа Страхование

Гражданам предлагают приобрести полис добровольного медицинского страхования.

Согласно условиям, в случае наступления болезни или травмы застрахованный клиент получит организацию и оплату медицинских услуг, медикаментозное обеспечение, необходимое для лечения и возмещения средств, потраченных на лечение, если это осуществлялось самостоятельно.

Его стоимость будет зависеть от перечня услуг, которые выберет клиент, категории клиник, в которых он хочет проходить обследование, размера страховой суммы, возраста и индивидуальных данных застрахованного.

В то же время страховая сумма может быть в размере от 75 тыс. грн. до 250 тыс. грн. Стоимость программы можно узнать после заполнения анкеты с указанием всех пожеланий.

Провидна

Компания также предлагает своим клиентам страхование здоровья. Полис добровольного медицинского страхования действует год. Страховая сумма – от 7 тыс. грн до 150 тыс. грн.

Клиент может выбрать желаемый продукт из шести предложенных программ.

К страховым рискам относятся:

амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь;

медикаментозное обеспечение при амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;

неотложная стационарная помощь;

плановая стационарная помощь;

медикаментозное обеспечение при стационарной помощи;

неотложная медицинская помощь;

неотложная стоматологическая помощь;

плановая стоматологическая помощь;

медицинское освидетельствование.

Список зависит от выбранной программы. Стоимость пакета начинается от 750 грн.

Uniqa

Клиентам на выбор предлагается три программы страхования – Стандарт, Классика и Престиж.

Условия Стандарта (от 12 410 грн):

круглосуточная поддержка врача-координатора;

обслуживание в коммерческих медицинских клиниках;

амбулаторно-поликлиническая помощь;

экстренная госпитализация и обеспечение медикаментами;

страховая сумма – 75 тыс. грн;

плановая стационарная помощь, хирургия в пределах 3 тыс. грн;

экстренная стоматология до 500 грн.

Условия пакета Классика (от 16 425 грн):

круглосуточная поддержка врача-координатора;

обслуживание в коммерческих медицинских клиниках;

амбулаторно-поликлиническая помощь;

экстренная госпитализация и обеспечение медикаментами;

страховая сумма – 125 тыс. грн;

плановая стационарная помощь, хирургия в пределах 4 тыс. грн;

экстренная стоматология – до 1 тыс. грн.

Условия программы Престиж (от 21 900 грн):

круглосуточная поддержка врача-координатора;

обслуживание в коммерческих медицинских клиниках;

амбулаторно-поликлиническая помощь;

экстренная госпитализация и обеспечение медикаментами;

страховая сумма – 175 тыс. грн;

плановая стационарная помощь, хирургия в пределах 5 тыс. грн;

экстренная стоматология до 2 тыс. грн.

Стоимость страхования зависит от выбранной программы.

Универсальная

Украинцам также предлагается три вида страхования – Стандарт, Оптимал и Оптимал+.

Они отличаются страховой суммой, перечнем услуг и стоимостью полиса.

К примеру, Стандарт имеет страховую сумму от 1 до 25 тыс. грн. Покрываются травмы, установление первичной инвалидности, летальные случаи.

Если купить Оптимал, то страховая сумма будет в размере 10 тыс. грн. Кроме предварительных услуг, сюда входит скорая помощь при несчастном случае.

Оптимал+ – страховая сумма 10 тыс. грн. Дополнительно покрывается скорая помощь в случае заболевания, экстренная госпитализация при несчастном случае, плановая госпитализация.

Стоимость покрытия – от 13 до 875 грн.

ARX

Компания также предлагает клиентам три пакета страхования здоровья. Они традиционно отличаются суммой страхования и входящими в них услугами.

Bronze – от 1 080 грн, в пакет входит:

медицинский консьерж;

дистанционные консультации врача;

скорая медицинская помощь (5 раз в год);

экстренная стационарная помощь;

ПЦР-тесты при наличии медицинских показаний для госпитализации.

Silver – от 3 456 грн:

медицинский консьерж;

дистанционные консультации врача;

скорая медицинская помощь (5 раз в год);

экстренная стационарная помощь;

ПЦР-тесты при наличии медицинских показаний к госпитализации;

консультации врача в поликлинике (сооплата);

лабораторные исследования (сооплата);

малые инструментальные исследования, кроме КТ/МРТ, исследований с анестезией и контрастом (сооплата).

Gold – от 6 096 грн:

медицинский консьерж;

дистанционные консультации врача;

скорая медицинская помощь (5 раз в год);

отложенное стационарное лечение (сооплата);

экстренная стационарная помощь;

ПЦР-тесты при наличии медицинских показаний к госпитализации;

консультации врача в поликлинике (сооплата);

лабораторные исследования (сооплата);

малые инструментальные исследования, кроме КТ/МРТ, исследований с анестезией и контрастом (сооплата);

ПЦР-тесты 2 раза в год при медицинских показаниях в условиях поликлиники (сооплата);

отложенное стационарное лечение (сооплата).

Годовое покрытие по программам – 100 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. грн.

Ingo

Согласно условиям страхования здоровья, предложенным компанией, украинцы могут выбирать между тремя пакетами – Легкий, Оптимальный и Премиальный, которые отличаются суммами страховых выплат и категорией больниц, в которых при наступлении страхового случая будет обслуживаться клиент.

В целом гражданам гарантируется скорая и неотложная помощь в пределах 50 км за городом, амбулаторно-поликлиническая помощь, обеспечение лекарственными средствами во время амбулаторно-поликлинической помощи (с 0% франшизы), лечение коронавируса в амбулаторно-поликлинических условиях и стационаре, вызов врач за пределами города, 10 процедур физиотерапии и экстренный и плановый стационар, обеспечение лекарствами во время пребывания в стационаре (с 0% франшизы).

Страховая сумма зависит от пакета – от 150 тыс. до 210 тыс. грн.

Княжа

Компания также предлагает гражданам застраховать свое здоровье. Страховым случаем считается:

острое заболевание;

обострение хронической болезни;

травма, отравление, несчастный случай или другие случаи ухудшения здоровья.

Кроме того, гражданам гарантируется:

предоставление реабилитационной и другой медико-санитарной помощи;

стоматологическая помощь;

проведение плановых профилактических осмотров;

витаминопрофилактика, вакцинация;

формирование офисной аптечки, выезд врача в офис;

опции диагностики и лечения критических заболеваний (онкологии, сахарного диабета, туберкулеза);

другие опции в соответствии с вашим запросом.

Стоимость полиса – от 2,2 тыс. грн в год.