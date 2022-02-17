Страхование здоровья в Украине — условия и цены

В Украине ряд компаний предлагают программы страхования здоровья. Цены на такие продукты разные, как и список услуг.
Факты ICTV собрали информацию по страхованию здоровья, которое предлагают украинцам.
Альфа Страхование
Гражданам предлагают приобрести полис добровольного медицинского страхования.
Согласно условиям, в случае наступления болезни или травмы застрахованный клиент получит организацию и оплату медицинских услуг, медикаментозное обеспечение, необходимое для лечения и возмещения средств, потраченных на лечение, если это осуществлялось самостоятельно.
Его стоимость будет зависеть от перечня услуг, которые выберет клиент, категории клиник, в которых он хочет проходить обследование, размера страховой суммы, возраста и индивидуальных данных застрахованного.
В то же время страховая сумма может быть в размере от 75 тыс. грн. до 250 тыс. грн. Стоимость программы можно узнать после заполнения анкеты с указанием всех пожеланий.
Провидна
Компания также предлагает своим клиентам страхование здоровья. Полис добровольного медицинского страхования действует год. Страховая сумма – от 7 тыс. грн до 150 тыс. грн.
Клиент может выбрать желаемый продукт из шести предложенных программ.
К страховым рискам относятся:
- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь;
- медикаментозное обеспечение при амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;
- неотложная стационарная помощь;
- плановая стационарная помощь;
- медикаментозное обеспечение при стационарной помощи;
- неотложная медицинская помощь;
- неотложная стоматологическая помощь;
- плановая стоматологическая помощь;
- медицинское освидетельствование.
Список зависит от выбранной программы. Стоимость пакета начинается от 750 грн.
Uniqa
Клиентам на выбор предлагается три программы страхования – Стандарт, Классика и Престиж.
Условия Стандарта (от 12 410 грн):
- круглосуточная поддержка врача-координатора;
- обслуживание в коммерческих медицинских клиниках;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
- экстренная госпитализация и обеспечение медикаментами;
- страховая сумма – 75 тыс. грн;
- плановая стационарная помощь, хирургия в пределах 3 тыс. грн;
- экстренная стоматология до 500 грн.
Условия пакета Классика (от 16 425 грн):
- круглосуточная поддержка врача-координатора;
- обслуживание в коммерческих медицинских клиниках;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
- экстренная госпитализация и обеспечение медикаментами;
- страховая сумма – 125 тыс. грн;
- плановая стационарная помощь, хирургия в пределах 4 тыс. грн;
- экстренная стоматология – до 1 тыс. грн.
Условия программы Престиж (от 21 900 грн):
- круглосуточная поддержка врача-координатора;
- обслуживание в коммерческих медицинских клиниках;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
- экстренная госпитализация и обеспечение медикаментами;
- страховая сумма – 175 тыс. грн;
- плановая стационарная помощь, хирургия в пределах 5 тыс. грн;
- экстренная стоматология до 2 тыс. грн.
Стоимость страхования зависит от выбранной программы.
Универсальная
Украинцам также предлагается три вида страхования – Стандарт, Оптимал и Оптимал+.
Они отличаются страховой суммой, перечнем услуг и стоимостью полиса.
К примеру, Стандарт имеет страховую сумму от 1 до 25 тыс. грн. Покрываются травмы, установление первичной инвалидности, летальные случаи.
Если купить Оптимал, то страховая сумма будет в размере 10 тыс. грн. Кроме предварительных услуг, сюда входит скорая помощь при несчастном случае.
Оптимал+ – страховая сумма 10 тыс. грн. Дополнительно покрывается скорая помощь в случае заболевания, экстренная госпитализация при несчастном случае, плановая госпитализация.
Стоимость покрытия – от 13 до 875 грн.
ARX
Компания также предлагает клиентам три пакета страхования здоровья. Они традиционно отличаются суммой страхования и входящими в них услугами.
Bronze – от 1 080 грн, в пакет входит:
- медицинский консьерж;
- дистанционные консультации врача;
- скорая медицинская помощь (5 раз в год);
- экстренная стационарная помощь;
- ПЦР-тесты при наличии медицинских показаний для госпитализации.
Silver – от 3 456 грн:
- медицинский консьерж;
- дистанционные консультации врача;
- скорая медицинская помощь (5 раз в год);
- экстренная стационарная помощь;
- ПЦР-тесты при наличии медицинских показаний к госпитализации;
- консультации врача в поликлинике (сооплата);
- лабораторные исследования (сооплата);
- малые инструментальные исследования, кроме КТ/МРТ, исследований с анестезией и контрастом (сооплата).
Gold – от 6 096 грн:
- медицинский консьерж;
- дистанционные консультации врача;
- скорая медицинская помощь (5 раз в год);
- отложенное стационарное лечение (сооплата);
- экстренная стационарная помощь;
- ПЦР-тесты при наличии медицинских показаний к госпитализации;
- консультации врача в поликлинике (сооплата);
- лабораторные исследования (сооплата);
- малые инструментальные исследования, кроме КТ/МРТ, исследований с анестезией и контрастом (сооплата);
- ПЦР-тесты 2 раза в год при медицинских показаниях в условиях поликлиники (сооплата);
- отложенное стационарное лечение (сооплата).
Годовое покрытие по программам – 100 тыс., 200 тыс. и 500 тыс. грн.
Ingo
Согласно условиям страхования здоровья, предложенным компанией, украинцы могут выбирать между тремя пакетами – Легкий, Оптимальный и Премиальный, которые отличаются суммами страховых выплат и категорией больниц, в которых при наступлении страхового случая будет обслуживаться клиент.
В целом гражданам гарантируется скорая и неотложная помощь в пределах 50 км за городом, амбулаторно-поликлиническая помощь, обеспечение лекарственными средствами во время амбулаторно-поликлинической помощи (с 0% франшизы), лечение коронавируса в амбулаторно-поликлинических условиях и стационаре, вызов врач за пределами города, 10 процедур физиотерапии и экстренный и плановый стационар, обеспечение лекарствами во время пребывания в стационаре (с 0% франшизы).
Страховая сумма зависит от пакета – от 150 тыс. до 210 тыс. грн.
Княжа
Компания также предлагает гражданам застраховать свое здоровье. Страховым случаем считается:
- острое заболевание;
- обострение хронической болезни;
- травма, отравление, несчастный случай или другие случаи ухудшения здоровья.
Кроме того, гражданам гарантируется:
- предоставление реабилитационной и другой медико-санитарной помощи;
- стоматологическая помощь;
- проведение плановых профилактических осмотров;
- витаминопрофилактика, вакцинация;
- формирование офисной аптечки, выезд врача в офис;
- опции диагностики и лечения критических заболеваний (онкологии, сахарного диабета, туберкулеза);
- другие опции в соответствии с вашим запросом.
Стоимость полиса – от 2,2 тыс. грн в год.