Страхування здоров’я в Україні – умови та ціни

В Україні низка компаній пропонують програми страхування здоров’я. Ціни на такі продукти різні, як і перелік послуг.

Факти ICTV зібрали інформацію щодо страхування здоров’я, яке пропонують українцям.

Альфа Страхування

Громадянам пропонують придбати поліс добровільного медичного страхування.

Згідно з умовами, у разі настання хвороби чи травми застрахований клієнт отримає організацію та оплату медичних послуг, медикаментозне забезпечення, необхідне для лікування та відшкодування коштів, витрачених на лікування, якщо це здійснювалося самостійно.

Його вартість залежатиме від переліку послуг, які обере клієнт, категорії клінік, у яких людина хоче проходити обстеження, розміру страхової суми, віку та індивідуальних даних застрахованого.

Водночас страхова сума може бути у розмірі від 75 тис. грн до 250 тис. грн. Вартість програми можна дізнатися після заповнення анкети із зазначенням усіх побажань.

Провідна

Компанія також пропонує своїм клієнтам страхування здоров’я. Поліс добровільного медичного страхування діє рік. Страхова сума – від 7 тис. грн до 150 тис. грн.

Клієнту можна обрати бажаний продукт із шести запропонованих програм.

До страхових ризиків належать:

амбулаторно-поліклінічна медична допомога;

медикаментозне забезпечення під час амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги;

невідкладна стаціонарна допомога;

планова стаціонарна допомога;

медикаментозне забезпечення під час стаціонарної допомоги;

невідкладна медична допомога;

невідкладна стоматологічна допомога;

планова стоматологічна допомога;

медичний огляд.

Перелік залежить від обраної програми. Вартість пакету починається від 750 грн.

Uniqa

Клієнтам на вибір пропонується три програми страхування – Стандарт, Класика та Престиж.

Умови Стандарту (від 12 410 грн):

цілодобова підтримка лікаря-координатора;

обслуговування в комерційних медичних клініках;

амбулаторно-поліклінічна допомога;

екстрена госпіталізація та забезпечення медикаментами;

страхова сума – 75 тис. грн;

планова стаціонарна допомога, хірургія у межах 3 тис. грн;

екстрена стоматологія до 500 грн.

Умови пакету Класика (від 16 425 грн):

цілодобова підтримка лікаря-координатора;

обслуговування в комерційних медичних клініках;

амбулаторно-поліклінічна допомога;

екстрена госпіталізація та забезпечення медикаментами;

страхова сума – 125 тис. грн;

планова стаціонарна допомога, хірургія у межах 4 тис. грн;

екстрена стоматологія до 1 тис. грн.

Умови програми Престиж (від 21 900 грн):

цілодобова підтримка лікаря-координатора;

обслуговування в комерційних медичних клініках;

амбулаторно-поліклінічна допомога;

екстрена госпіталізація та забезпечення медикаментами;

страхова сума – 175 тис. грн;

планова стаціонарна допомога, хірургія у межах 5 тис. грн;

екстрена стоматологія до 2 тис. грн.

Вартість страхування залежить від обраної програми.

Універсальна

Українцям також пропонується три види страхування – Стандарт, Оптимал та Оптимал+.

Вони відрізняються страховою сумою, переліком послуг та вартістю полісу.

Наприклад, Стандарт має страхову суму від 1 до 25 тис. грн, покриваються травми, встановлення первинної інвалідності, летальні випадки.

Якщо придбати Оптимал, то страхова сума буде у розмірі 10 тис. грн. Окрім попередніх послуг, сюди додається швидка допомога у разі нещасного випадку.

Оптимал+ — страхова сума 10 тис. грн, додатково покриваються швидка допомога у разі захворювання, екстрена госпіталізація після нещасного випадку, планова госпіталізація.

Вартість покриття – від 13 до 875 грн.

ARX

Компанія також пропонує клієнтам три пакети страхування здоров’я. Вони традиційно відрізняються сумою страхування та послугами, які до них входять.

Bronze – від 1 080 грн, до пакету входить:

медичний консьєрж;

дистанційні консультації лікаря;

швидка медична допомога (5 разів на рік);

екстрена стаціонарна допомога;

ПЛР-тести за наявності медичних показань до госпіталізації.

Silver – від 3 456 грн:

медичний консьєрж;

дистанційні консультації лікаря;

швидка медична допомога (5 разів на рік);

екстрена стаціонарна допомога;

ПЛР-тести за наявності медичних показань до госпіталізації;

консультації лікаря в поліклініці (співоплата);

лабораторні дослідження (співоплата);

малі інструментальні дослідження, крім КТ/МРТ, досліджень з анестезією та контрастом (співоплата).

Gold – від 6 096 грн:

медичний консьєрж;

дистанційні консультації лікаря;

швидка медична допомога (5 разів на рік);

відкладене стаціонарне лікування (співоплата);

екстрена стаціонарна допомога;

ПЛР-тести за наявності медичних показів до госпіталізації;

консультації лікаря в поліклініці (співоплата);

лабораторні дослідження (співоплата);

малі інструментальні дослідження, крім КТ/МРТ, досліджень з анестезією та контрастом (співоплата);

ПЛР-тести двічі на рік за умови медичних показань в умовах поліклініки (співоплата);

відкладене стаціонарне лікування (співоплата).

Річне покриття за програмою – 100 тис., 200 тис. та 500 тис. грн.

Ingo

Згідно з умовами страхування здоров’я, запропонованими компанією, українці можуть обирати між трьома пакетами – Легкий, Оптимальний та Преміальний, які відрізняються сумами страхових виплат та категорією лікарень, у яких у разі настання страхового випадку обслуговуватиметься клієнт.

Загалом громадянам гарантується швидка та невідкладна допомога в межах 50 км за містом, амбулаторно-поліклінічна допомога, забезпечення лікарськими засобами під час амбулаторно-поліклінічної допомоги (з 0% франшизи), лікування коронавірусу в амбулаторно-поліклінічних умовах та стаціонарі, виклик лікаря до 50 км за межами міста, 10 процедур фізіотерапії та екстрений та плановий стаціонар, забезпечення ліками під час перебування у стаціонарі (з 0% франшизи).

Страхова сума залежить від пакету – від 150 до 210 тис. грн.

Княжа

Компанія також пропонує громадянам застрахувати своє здоров’я. Страховим випадком вважається:

гостре захворювання;

загострення хронічної хвороби;

травма, отруєння, нещасний випадок або інші випадки погіршення здоров’я.

Крім того, громадянам можуть гарантуватися:

надання реабілітаційної та іншої медико-санітарної допомоги;

стоматологічна допомога;

проведення планових профілактичних оглядів;

вітамінопрофілактика, вакцинація;

формування офісної аптечки, виїзд лікаря до офісу;

опції діагностики та лікування критичних захворювань (онкології, цукрового діабету, туберкульозу);

інші опції відповідно до вашого запиту.

Вартість поліса – від 2,2 тис. грн на рік.