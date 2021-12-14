Україна працює над розвитком фармацевтичного страхування. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

За його словами, страхування на лікарські засоби планують запровадити в країні, тому що пацієнти витрачають значні суми саме на медпрепарати.

– Людина сплачуватиме певні щомісячні внески й матиме достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, – пояснює Олександр Комаріда.

Нагадаємо, що із 1 квітня 2022 року антибіотики в Україні відпускатимуть виключно за електронним рецептом.

До кінця наступного року МОЗ планує на таку систему перевести відпуск усіх рецептурних лікарських засобів в Україні.

Завдяки нововведенню увесь ланцюг купівлі антибіотиків буде видно в електронній системі.

Придбати ліки пацієнт зможе лише завдяки СМС із кодом рецепта.

Таким чином в Україні хочуть запобігти смертельним випадкам від антибіотикорезистентності.