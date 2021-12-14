Із 1 квітня 2022 року відпускати антибіотики в Україні будуть виключно за електронним рецептом.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда.

До кінця наступного року МОЗ планує запровадили відпуск виключно за електронним рецептом усіх рецептурних лікарських засобів в Україні.

– Ми повністю переходимо від паперових рецептів до електронних, – говорить Олександр Комаріда.

Про позитивний досвід використання останніх, на переконання першого заступника міністра, свідчить програма реімбурсації Доступні ліки.

– Саме тому прагнемо встановити дієві механізми контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю, – заявив посадовець.

Після 1 квітня увесь ланцюг купівлі антибіотиків буде видно в електронній системі.

За словами керівника експертної групи з питань раціонального застосування лікарських засобів МОЗ України Олександра Гріценка, звертатиметься до аптеки пацієнт лише після отримання СМС із кодом рецепта.

Саме завдяки коду працівник зможе відпустити препарат.

Нині сотні тисяч людей гинуть від антибіотикорезистентності. За даними ВООЗ, якщо не вплинути на цю ситуацію негайно, то за 10-15 років кількість таких смертей сягне мільйонів.