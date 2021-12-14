С 1 апреля 2022 года отпускать антибиотики в Украине будут исключительно по электронному рецепту.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

До конца следующего года Минздрав планирует ввести отпуск исключительно по электронному рецепту всех рецептурных лекарственных средств в Украине.

– Мы полностью переходим от бумажных рецептов к электронным, – говорит Александр Комарида.

О положительном опыте использования последних, по убеждению первого заместителя министра, свидетельствует программа реимбурсации Доступні ліки.

– Именно поэтому стремимся установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью, – заявил чиновник.

После 1 апреля вся цепь покупки антибиотиков будет видна в электронной системе.

По словам руководителя экспертной группы по вопросам рационального применения лекарственных средств Минздрава Украины Александра Гриценко, обращаться в аптеку пациент будет только после получения СМС с кодом рецепта.

Именно благодаря коду работник сможет отпустить препарат.

Сейчас сотни тысяч людей гибнут от антибиотикорезистентности. По данным ВОЗ, если не повлиять на эту ситуацию немедленно, то за 10-15 лет количество таких смертей достигнет миллионов.