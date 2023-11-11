Ученые обнаружили, что есть хороший стресс, он способен улучшать когнитивные способности и самочувствие.
Доктор Ричард Шелтон из Университета Алабамы в Бирмингеме убежден кратковременный стресс, или эвстресс, полезен для здоровья.
Что такое эвстресс
В Американской психологической ассоциации обнаружили, что хороший стресс — это положительная реакция на стресс, включающая оптимальный уровень стимуляции.
Он появляется после выполнения требовательных, но приятных задач, например участия в спортивных соревнованиях.
Польза от кратковременного стресса
Доктор Шелтон уверяет, хорошие волнения повышают умственную способность. Он объясняет это тем, что вещества, которые вырабатываются в мозге во время напряжения, усиливают связи между нейронами.
В результате эвстресса вырабатываются интерлейкины — химические вещества, регулирующие иммунную систему.
Исследования также показывают, что короткий стресс предоставляет временный защитный импульс при травмах или инфекциях.
Доктор Шелтон объясняет, хорошее напряжение делает человека более устойчивым к сложным ситуациям в будущем.
Кратковременный стресс стимулирует к успехам на работе, мобилизует эффективность и производительность.
Важно понимать когда стресс становится хроническим или неконтролируемым, он вреден для здоровья. Тогда стоит обращаться за помощью к специалистам.
Источник: Health