Ученые обнаружили, что есть хороший стресс, он способен улучшать когнитивные способности и самочувствие.

Доктор Ричард Шелтон из Университета Алабамы в Бирмингеме убежден кратковременный стресс, или эвстресс, полезен для здоровья.

Что такое эвстресс

В Американской психологической ассоциации обнаружили, что хороший стресс — это положительная реакция на стресс, включающая оптимальный уровень стимуляции.

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Он появляется после выполнения требовательных, но приятных задач, например участия в спортивных соревнованиях.

Польза от кратковременного стресса

Доктор Шелтон уверяет, хорошие волнения повышают умственную способность. Он объясняет это тем, что вещества, которые вырабатываются в мозге во время напряжения, усиливают связи между нейронами.

В результате эвстресса вырабатываются интерлейкины — химические вещества, регулирующие иммунную систему.

Исследования также показывают, что короткий стресс предоставляет временный защитный импульс при травмах или инфекциях.

Доктор Шелтон объясняет, хорошее напряжение делает человека более устойчивым к сложным ситуациям в будущем.

Кратковременный стресс стимулирует к успехам на работе, мобилизует эффективность и производительность.

Важно понимать когда стресс становится хроническим или неконтролируемым, он вреден для здоровья. Тогда стоит обращаться за помощью к специалистам.

Источник: Health