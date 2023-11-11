Науковці виявили, що є хороший стрес, він здатен покращувати когнітивні здібності та самопочуття.

Доктор Річард Шелтон з Університету Алабами в Бірмінгемі переконаний – короткочасний стрес, або евстрес, корисний для здоров’я.

Що таке евстрес

В Американській психологічній асоціації виявили, що хороший стрес – це позитивна реакція на стрес, що передбачає оптимальний рівень стимуляції.

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Він з’являється після виконання вимогливих, але приємних завдань, наприклад участі у спортивних змаганнях.

Користь від короткочасного стресу

Доктор Шелтон запевняє, хороше хвилювання підвищує розумову здатність. Він пояснює це тим, що речовини, які виробляються у мозку під час напруги, підсилюють зв’язки між нейронами.

Як наслідок евстресу, виробляються інтерлейкіни – хімічні речовини, що регулюють імунну систему.

Дослідження також показують, що короткий стрес надає тимчасовий захисний імпульс при травмах чи інфекціях.

Доктор Шелтон пояснює, хороша напруга робить людину стійкішою до складних ситуацій в майбутньому.

Короткочасний стрес стимулює до успіхів на роботі, мобілізує ефективність і продуктивність.

Важливо розуміти коли стрес стає хронічним або неконтрольованим, він шкідливий для здоров’я. Тоді варто звертатися по допомогу до фахівців.

Джерело: Health