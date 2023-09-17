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Создана горячая линия по вопросам реабилитации военных, получивших ранения

17 сентября 2023, 09:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гаряча лінія
Источник: Pexels

Создана горячая линия по вопросам реабилитации, протезирования и обеспечения другими вспомогательными средствами военнослужащих, получивших ранения.

Как сообщают в Минздраве, звонить нужно по номеру 1545 и в голосовом меню нажать 4.

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— Горячая линия работает на базе правительственного контакт-центра ежедневно с 8.00 до 20.00. Звонки по сети фиксированной связи Укртелекома и мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Лайфселл бесплатны, — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что вопросами протезирования/ортезирования и обеспечения другими вспомогательными средствами реабилитации сейчас занимается Министерство социальной политики Украины. Поэтому 1545 – это эффективный способ получить обратную связь по указанным вопросам.

Источник
Минздрав
Теги
військовослужбовці гаряча лінія реабілітація
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