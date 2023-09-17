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Створено гарячу лінію з питань реабілітації військових, які дістали поранення

17 Вересня 2023, 09:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гаряча лінія
Джерело: Pexels

Створено гарячу лінію з питань реабілітації, протезування та забезпечення іншими допоміжними засобами військовослужбовців, які отримали поранення.

Як повідомляють у МОЗ, телефонувати потрібно за номером 1545 і в голосовому меню натиснути 4.

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– Гаряча лінія працює на базі урядового контакт-центру щодня з 8.00 до 20.00. Дзвінки мережею фіксованого зв’язку Укртелекому та мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безплатні, – ідеться в повідомленні.

У відомстві також нагадали, що питаннями протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації наразі опікується Міністерство соціальної політики України. Тож 1545 – це ефективний спосіб отримати зворотний зв’язок із зазначених питань.

Джерело
МОЗ
Теги
військовослужбовці гаряча лінія реабілітація
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