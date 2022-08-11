Наприкінці липня в Україні запрацювала Національна гаряча лінія під назвою Доказово, зателефонувавши на яку можна дізнатися інформацію про вакцинацію, грудне вигодовування або раціон харчування дітей до трьох років.

Цей проект ЮНІСЕФ здійснено за підтримки МОЗ України.

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Більш докладно про нововведення в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповіла керівник проектів зі спеціальних та поведінкових змін Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Людмила Паламар.

– Саме зараз, в період війни, коли в нашому житті багато що змінюється, у українців виникає все більше питань щодо свого здоров’я, здоров’я своїх дітей. Тим більше, якщо втрачено зв’язок зі своїм лікарем, – пояснила Людмила Паламар.

За її словами, дуже важливо, щоб інформацію про вакцинацію, грудне вигодовування або раціон харчування дітей до трьох років люди отримували саме від професійних медиків, з доказових джерел.

Як стало відомо, наразі на гарячій лінії працюють 50 консультантів, з них 30 експертів з вакцинації і 20 — з харчування дітей раннього віку.

– Дуже важливо, що всі вони – справжні професіонали доказової медицини, які можуть просто і доступно донести необхідну інформацію до українських батьків, – підкреслила Людмила.

Зазначається, що безкоштовну консультацію на гарячій лінії Доказово можна отримати за трьома основними темами, а саме по всьому спектру питань, що стосуються вакцинації, грудного вигодовування та харчування дітей до трьох років.

На гарячу лінію за номером 0 800 351 896 поки можна дзвонити тільки з території України, хоча не виключено, що функціонал буде розширено і в розрахунку на наших співвітчизників за кордоном.

Всі дзвінки з мобільних і стаціонарних телефонів – безкоштовні.