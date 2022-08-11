В конце июля в Украине заработала Национальная горячая линия под названием Доказово, позвонив на которую можно узнать информацию о вакцинации, грудном вскармливании или рационе питания детей до трех лет.

Этот проект ЮНИСЕФ осуществлен при поддержке Минздрава Украины.

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Более подробно о нововведении в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказала руководитель проектов по специальным и поведеченским изменениям детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Людмила Паламарь.

— Именно сейчас, в период войны, когда в нашей жизни многое меняется, у украинцев возникает все больше вопросов о своем здоровье, о здоровье своих детей. Тем более, если утрачена связь со своим врачом, — объяснила Людмила Паламарь.

По ее словам, очень важно, чтобы информацию о вакцинации, грудном вскармливании или рационе питания детей до трех лет люди получали именно от профессиональных медиков, из доказательных источников.

Как стало известно, в настоящее время на горячей линии работают 50 консультантов, из них 30 экспертов по вакцинации и 20 — по питанию детей раннего возраста.

— Очень важно, что все они — настоящие профессионалы доказательной медицины, которые могут просто и доступно донести необходимую информацию до украинских родителей, — подчеркнула Людмила.

Отмечается, что бесплатную консультацию на горячей линии Доказово можно получить по трем основным темам, а именнопо всему спектру вопросов, касающихся вакцинации, грудного вскармливания и питания детей до трех лет.

На горячую линию по номеру 0 800 351 896 пока можно звонить только с территориии Украины, хотя не исключено, что функционал будет расширен и в расчете на наших соотечественников за рубежом.

Все звонки с мобильных и стационарных телефонов — бесплатны.