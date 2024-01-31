Сухой кашель и насморк — обычно проявления респираторно-вирусного заболевания, которое подстерегает нас в сезон простуд, но такие признаки также могут указывать на наличие нежелательных гостей в вашей постели — пылевых клещей.

Ребекка Суэйн — эксперт по матрасам и постельному белью рассказала о самых распространенных тревожных признаках, указывающих на наличие пылевых клещей.

Пылевые клещи — кто они?

Пылевые клещи — микроскопические вредители, которых привлекают отмершие частички человеческой кожи — чешуйки, остающиеся в постельном белье. Вот ими и питаются маленькие паразиты.

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Хотя они безвредны для большинства людей, пылевые клещи могут спровоцировать аллергические реакции, такие, как астма, экзема и ринит.

— Вы не увидите этих существ без микроскопа, но их присутствие можно заподозрить, если утром страдаете от сухого кашля или зуда в глазах, — говорит Суэйн.

Симптомы аллергии на пылевых клещей

Чихание и насморк — еще одни тревожные знаки, на которые стоит обратить внимание.

Кроме симптомов, похожих на простуду, другие признаки пылевых клещей включают неконтролируемый зуд тела, затрудненное дыхание, покраснение глаз и нарушение сна.

Суэйн рекомендует стирать все постельное белье при температуре выше 60°C.

Эксперт особо подчеркивает, что все пижамы и наволочки необходимо стирать раз в неделю, а не ждать, так называемого, дня стирки — раз в 10-12 дней.

Если болели, меняйте постель чаще.

Источник: Express