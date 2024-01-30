Сушеные финики — это не просто вкусное лакомство, но и источник многих веществ, которые могут быть полезными для мужчин и женщин. О невероятных свойствах сухофруктов — в материале Факты ICTV.

Свойства фиников

Высокая концентрация антиоксидантов. Сушеные финики держат пальму первенства по самым высоким показателям антиоксидантов — каротиноидов, флавоноидов и фенольной кислоты. Эти соединения подавляют процессы окисления, устраняя опасные свободные радикалы и действуя как эффективное противовоспалительное средство. Поэтому неудивительно, что регулярное употребление фиников может существенно снизить риск рака и образования доброкачественных опухолей.

Быстрая зарядка энергией. Благодаря высокому содержанию углеводов и природных сахаров, сушеные финики быстро восстанавливают уровень энергии, особенно перед интенсивной тренировкой или после длительной физической нагрузки.

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Поддержка печени. Исследования показали, что потребление фиников помогает поддерживать здоровье печени, снижая риск заболеваний печени.

Помощь сердечно-сосудистой системе. Немалое количество калия и магния в финиках помогает контролировать артериальное давление и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение пищеварения. Немалое количество пищевой клетчатки способствует здоровому пищеварению и поддерживает нормальную работу кишечника.

Укрепление костей. Благодаря кальцию и фосфору, входящим в состав фиников, можно укрепить кости и предотвратить потерю костной массы.

Улучшение состояния кожи и волос. Финики прекрасно восстанавливают сухую кожу и волосы. Высокая концентрация витаминов С и D улучшает эластичность кожи и помогает предотвратить быстрое старение.

Увеличение производительности мозга. Исследование на мышах показало, что включение плодов финиковой пальмы в рацион животных привело к снижению активности бета-протеина амилоида, опасного вещества, ответственного за образование бляшек, основной причины болезни Альцгеймера.

Борьба с диабетом. Финики обладают способностью увеличивать выработку инсулина, а также могут помочь уменьшить скорость всасывания глюкозы из кишечника. Это существенно снижает риски, связанные с диабетом.

Защита почек. Финики активно уменьшают избыток плазмы и креатинина в почках и поражения, вызванные нефрологическими расстройствами.

Повышение фертильности и сексуальной активности — вот чем еще полезны финики для мужчин. Комбинация витаминов, микроэлементов и минералов положительно влияет на сексуальную активность, обогащает сперму и повышает подвижность сперматозоидов, улучшая таким образом мужскую фертильность.

Польза для женщин. На Востоке финики традиционно использовали для облегчения состояния беременных женщин. Оказывается, вещества, содержащиеся в плодах, укрепляют стенки матки во время беременности и помогают восстановиться после родов. Кроме того, они насыщают полезными микроэлементами молоко матери, а это в свою очередь укрепляет иммунитет ребенка.

Кому нельзя есть финики

Несмотря на многочисленные преимущества, есть финики можно не всем. Диетолог Сиддхарт Гупта рекомендует ограничить употребление сухофруктов людям с колитом, энтеритом, сахарным диабетом или склонным к ожирению, поскольку они содержат большое количество сахара и могут вызвать головную боль.

Всем остальным он советует добавлять в ежедневный рацион 15-30 г фиников, но не перед сном, поскольку они долго перевариваются.

Источник: PharmEasy