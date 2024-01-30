Сушені фініки – це не просто смачні ласощі, а й джерело багатьох речовин, які можуть бути корисними для чоловіків і жінок. Про неймовірні властивості сухофруктів – у матеріалі Факти ICTV.

Властивості фініків

Висока концентрація антиоксидантів. Сушені фініки тримають пальму першості за найвищими показниками антиоксидантів – каротиноїдів, флавоноїдів і фенольної кислоти. Ці сполуки пригнічують процеси окислення, усуваючи небезпечні вільні радикали та діючи як ефективний протизапальний засіб. Тому не дивно, що регулярне вживання фініків може істотно знизити ризик раку і утворення доброякісних пухлин.

Швидка зарядка енергією. Завдяки високому вмісту вуглеводів і природних цукрів, сушені фініки швидко відновлюють рівень енергії, особливо перед інтенсивним тренуванням або після тривалого фізичного навантаження.

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Підтримка печінки. Дослідження показали, що споживання фініків допомагає підтримувати здоров’я печінки, знижуючи ризик захворювань печінки.

Допомога серцево-судинній системі. Чимала кількість калію і магнію у фініках допомагає контролювати артеріальний тиск та знижувати ризик серцево-судинних захворювань.

Покращення травлення. Чимала кількість харчової клітковини сприяє здоровому травленню та підтримує нормальну роботу кишківника.

Зміцнення кісток. Завдяки кальцію та фосфору, що входять до складу фініків, можна зміцнити кістки та запобігти втраті кісткової маси.

Поліпшення стану шкіри та волосся. Фініки чудово відновлюють суху шкіру і волосся. Висока концентрація вітамінів С і D покращує еластичність шкіри та допомагає запобігти швидкому старінню.

Збільшення продуктивності мозку. Дослідження на мишах показало, що включення плодів фінікової пальми в раціон тварин призвело до зниження активності бета-протеїну амілоїду, небезпечної речовини, відповідальної за утворення бляшок, основної причини хвороби Альцгеймера.

Боротьба з діабетом. Фініки мають здатність збільшувати вироблення інсуліну, а також можуть допомогти зменшити швидкість всмоктування глюкози з кишківника. Це суттєво знижує ризики, пов’язані з діабетом.

Захист нирок. Фініки активно зменшують надлишок плазми та креатиніну в нирках та ураження, викликані нефрологічними розладами.

Підвищення фертильності і сексуальної активності — от чим ще корисні фініки для чоловіків. Комбінація вітамінів, мікроелементів та мінералів позитивно впливає на сексуальну активність, збагачує сперму і підвищує рухливість сперматозоїдів, покращуючи таким чином чоловічу фертильність.

Користь для жінок. На Сході фініки традиційно використовували для полегшення стану вагітних жінок. Виявляється, речовини, що містять плоди, зміцнюють стінки матки під час вагітності та допомагають відновитися після пологів. Крім того, вони насичують корисними мікроелементами молоко матері, а це своєю чергою зміцнює імунітет дитини.

Кому не можна їсти фініки

Попри численні переваги, їсти фініки можна не всім. Дієтолог Сіддхарт Гупта рекомендує обмежити вживання сухофруктів людям з колітом, ентеритом, цукровим діабетом або схильним до ожиріння, оскільки вони містять велику кількість цукру і можуть викликати головний біль.

Всім іншим він радить додавати до щоденного раціону 15-30 г фініків, але не перед сном, оскільки вони довго перетравлюються.