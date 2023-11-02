Синдром Гийена-Барре – это редкая неврологическая патология, при которой организм сам разрушает свою периферическую нервную систему. О причинах возникновения болезни, ее проявлениях и последствиях – Фактам ICTV рассказал директор медицинского центра, к.м.н., доцент, врач-невролог Денис Храмцов.

Что такое синдром Гийена-Барре

По словам Дениса Храмцова, организм начинает вырабатывать неправильные антитела, которые атакуют нервные окончания, повреждая их миелиновую оболочку.

Синдром Гийена-Барре – редкая патология, которая может развиваться в любом возрасте, но, по данным ВОЗ, чаще встречается у взрослых мужчин. В большинстве случаев поражаются нервы, которые контролируют мышечные сокращения или отвечают за передачу болевых, температурных и тактильных ощущений.

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– В результате человек сначала чувствует мышечную слабость, покалывание в мышцах, снижение чувствительности. Симптомы развиваются и усиливаются в течение нескольких недель, что может привести к потере способности двигаться, сильным болям в мышцах или, наоборот, полной утрате чувствительности в ногах и руках, – пояснил невролог.

Врач отметил, что также могут поражаться лицевые нервы. В результате возникает паралич мимических мышц и, как следствие, нарушение речи. В редких случаях возможно тяжелое развитие болезни с поражением нервных окончаний, которые регулируют работу внутренних органов. У таких пациентов могут возникнуть, трудности при глотании, нарушения дыхания и сердцебиения вплоть до внезапной остановки сердца.

Еще реже встречается вариант синдрома Гийена-Барре по типу Миллера-Фишера.

Синдром Миллера-Фишера отличается появлением таких симптомов:

Офтальмопарез – паралич мышц глаза. Если поражены наружные мышцы, глазное яблоко перестает двигаться. В случае поражения внутренних мышц, движения глазного яблока не нарушены, но пропадает реакция зрачка на свет.

Атаксия – нарушение согласованности движений мышц. При этом человек не чувствует мышечной слабости, но его движения становятся неловкими и ему трудно держать равновесие при ходьбе.

Арефлексия – отсутствие одного или нескольких рефлексов .

Течение болезни и прогнозы выздоровления

В большинстве случаев заболевание протекает легко и большинство людей полностью выздоравливает без осложнений. Длительность проявления симптомов колеблется в среднем от трех до шести недель.

В редких случаях, возможно развитие осложнений, таких, как хроническая мышечная слабость или боли в мышцах, которые могут беспокоить переболевшего человека больше года.

При тяжелом течении болезни с нарушением работы внутренних органов пациентам может потребоваться госпитализация и интенсивная терапия.

Следует отметить, что синдром Гийена-Барре считается потенциально опасной дл жизни патологией. Даже при своевременном и наилучшем оказании медицинской помощи, в редких случаях пациенты умирают от таких тяжелых осложнений, как:

паралич дыхательных мышц;

остановка сердца;

заражение крови;

тромбоэмболия.

Причины возникновения синдрома Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре во всем мире встречается очень редко – примерно 1 случай на 100 тыс. населения в год. Причины его возникновения до сих пор точно не установлены. Однако, прослеживается связь между возникновением синдрома и перенесенными инфекционными заболеваниями.

Чаще всего возникновение синдрома Гийена-Барре связывают с такими причинами:

гастроэнтерит, вызванный бактерией campylobacter jejuni ;

грипп;

цитомегаловирус;

вирус Эпштейна-Барр;

вирус Зика.

После пандемии Covid-19 появились данные, что синдром Гийена-Барре может возникать как последствие перенесенной коронавирусной инфекции. Однако эти данные требуют дальнейшего изучения и подтверждения.

Также известны случаи возникновения синдрома Гийена-Барре после хирургического вмешательства.

Диагностика и лечение синдрома Гийена-Барре

Специфической лабораторной диагностики синдрома Гийена-Барре не существует. Клинический диагноз ставится на основе совокупности симптомов и неврологического обследования глубоких сухожильных рефлексов.

– После получения предварительного диагноза, можно дополнительно провести спинномозговую пункцию и лабораторные анализы крови. Но лечение нужно начинать не дожидаясь результатов, чтобы не упустить время и не дать развиться тяжелым симптомам, – подчеркнул Денис Храмцов.

Врач отметил, что при подозрении на синдром Гийена-Барре пациент должен находиться под медицинским наблюдением из-за риска развития нарушений дыхания и сердечной деятельности.

Лечение при синдроме Гийена-Барре проводится симптоматическое. Также осуществляется контроль кровяного давления, уровня кислорода в крови и мониторинг сердечных сокращений. При необходимости пациента подключают к аппарату ИВЛ.

В острой фазе заболевания назначают иммунотерапию, плазмоферез или переливание плазмы, чтобы уменьшить количество патологических антител в крови и уменьшить разрушение нервных окончаний.

В периоде выздоровления пациентов могут направлять на реабилитацию, чтобы укрепить мышцы и восстановить двигательные функции.

Интересный факт о синдроме Гийена-Барре

Существует гипотеза, что причиной смерти Александра Македонского стал именно синдром Гийена-Барре. Исторические документы описывают, что великий полководец в последние недели жизни был неконтактным и неподвижным, а после смерти его тело долго оставалось нетленным. Такая клиническая картина вполне могла быть проявлением синдрома Гийена-Барре. Вполне возможно, что Македонский был объявлен мертвым еще до своей фактической смерти, когда из-за паралича он не мог пошевелиться, а его дыхание было настолько слабым, что его могли не заметить.