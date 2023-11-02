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Синдром Гієна-Барре: причини та наслідки захворювання

2 Листопада 2023, 16:15
Ірина Ігнатова редакторка стрічки
Стетоскоп
Джерело: Pixabay

Синдром Гієна-Барре – це рідкісна неврологічна патологія, коли організм сам руйнує свою периферичну нервову систему. Про причини виникнення хвороби, її прояви та наслідки Фактам ICTV розповів директор медичного центру, к.м.н., доцент, лікар-невролог Денис Храмцов.

Що таке синдром Гієна-Барре

За словами Дениса Храмцова, організм починає виробляти неправильні антитіла, які атакують нервові закінчення, ушкоджуючи їхню мієлінову оболонку.

Синдром Гієна-Барре – рідкісна патологія, яка може розвиватися у будь-якому віці, але, за даними ВООЗ, найчастіше трапляється у дорослих чоловіків. У більшості випадків уражаються нерви, які контролюють м’язові скорочення або відповідають за передачу больових, температурних і тактильних відчуттів.

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–  В результаті людина спочатку відчуває м’язову слабкість, поколювання у м’язах, зниження чутливості. Симптоми розвиваються й посилюються протягом кількох тижнів, що може призвести до втрати здатності рухатися, сильних болів у м’язах або, навпаки, повної втрати чутливості в ногах і руках, – пояснив невролог.

Лікар зазначив, що також можуть уражатися лицьові нерви. Внаслідок цього виникає параліч мімічних м’язів і, як наслідок, порушення мови. В окремих випадках можливий тяжкий розвиток хвороби з ураженням нервових закінчень, які регулюють роботу внутрішніх органів. У таких пацієнтів можуть виникнути труднощі при ковтанні, порушення дихання та серцебиття аж до раптової зупинки серця.

Ще рідше зустрічається варіант синдрому Гієна-Барре за типом Міллера-Фішера.

Синдром Міллера-Фішера відрізняється появою таких симптомів:

  • Офтальмопарез – параліч м’язів ока. Якщо уражені зовнішні м’язи, очне яблуко перестає рухатися. У разі ураження внутрішніх м’язів руху очного яблука не порушені, але зникає реакція зіниці на світло.
  • Атаксія – порушення узгодженості рухів м’язів. Водночас людина не відчуває м’язової слабкості, але її рухи стають незручними і важко тримати рівновагу при ходьбі.
  • Арефлексія – відсутність одного чи кількох рефлексів.

Перебіг хвороби та прогнози одужання

У більшості випадків захворювання протікає легко і людина повністю одужує без ускладнень. Тривалість прояву симптомів коливається загалом від трьох до шести тижнів.

У поодиноких випадках можливий розвиток ускладнень, таких, як хронічна м’язова слабкість або болі в м’язах, які можуть турбувати перехворілу людину понад рік.

За тяжкого перебігу хвороби з порушенням роботи внутрішніх органів пацієнтам можуть знадобитися госпіталізація та інтенсивна терапія.

Слід зазначити, що синдром Гієна-Барре вважається потенційно небезпечною для життя патологією. Навіть за своєчасного та найкращого надання медичної допомоги, в поодиноких випадках пацієнти помирають від таких важких ускладнень, як:

  • параліч дихальних м’язів;
  • зупинка серця;
  • зараження крові;
  • тромбоемболія.

Причини виникнення синдрому Гієна-Барре

Синдром Гієна-Барре у всьому світі трапляється дуже рідко – приблизно 1 випадок на 100 тис. населення на рік. Причин його виникнення досі точно не встановлено. Однак простежується зв’язок між виникненням синдрому та перенесеними інфекційними захворюваннями.

Найчастіше виникнення синдрому Гієна-Барре пов’язують із такими причинами:

  • гастроентерит, викликаний бактерією campylobacter jejuni;
  • грип;
  • цитомегаловірус;
  • вірус Епштейна-Барр;
  • вірус Зіка.

Після пандемії Covid-19 з’явилися дані, що синдром Гієна-Барре може виникати як наслідок перенесеної коронавірусної інфекції. Однак ці дані вимагають подальшого вивчення та підтвердження.

Також відомі випадки виникнення синдрому Гієна-Барре після хірургічного втручання.

Діагностика та лікування синдрому Гієна-Барре

Специфічної лабораторної діагностики синдрому Гієна-Барре не визначено. Клінічний діагноз ставиться на основі сукупності симптомів та неврологічного обстеження глибоких сухожильних рефлексів.

Після отримання попереднього діагнозу можна додатково провести спинномозкову пункцію та лабораторні аналізи крові. Але лікування потрібно починати, не чекаючи результатів, щоб не прогаяти час і не дати розвинутися важким симптомам, – наголосив Денис Храмцов.

Лікар зазначив, що за підозри на синдром Гієна – Барре пацієнт повинен перебувати під медичним наглядом через ризик розвитку порушень дихання та серцевої діяльності.

Лікування при синдромі Гієна-Барре здійснюється симптоматичне. Також потрібен контроль кров’яного тиску, рівня кисню у крові та моніторинг серцевих скорочень. За необхідності пацієнта підключають до апарату ШВЛ.

У гострій фазі захворювання призначають імунотерапію, плазмоферез або переливання плазми, щоб зменшити кількість патологічних антитіл у крові та зменшити руйнування нервових закінчень.

У період одужання пацієнтів можуть направляти на реабілітацію, щоби зміцнити м’язи та відновити рухові функції.

Цікавий факт про синдром Гієна-Барре

Існує гіпотеза, що причиною смерті Олександра Македонського став синдром Гієна-Барре. Історичні документи описують, що великий полководець останніми тижнями життя був неконтактним і нерухомим, а після смерті його тіло довго залишалося нетлінним. Така клінічна картина могла бути проявом синдрому Гієна-Барре. Цілком можливо, що Македонський був оголошений мертвим ще до своєї фактичної смерті, коли через параліч він не міг поворухнутися, а його дихання було настільки слабким, що його могли не помітити.

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