Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила степень риска распространения оспы обезьян в мировом масштабе на уровне умеренного. Хотя эксперты не исключают ухудшение эпидемической ситуации.

Сообщается, что по состоянию на 26 мая ВОЗ располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. О летальных исходах пока сообщений нет.

— В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки.

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Также сообщается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.

Кроме того, подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

Напомним, что согласно данным Минздрава, в Украине случаев заболевания оспой обезьян не зарегистрировано.

Источник: ВОЗ