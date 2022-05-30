Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила степень риска распространения оспы обезьян в мировом масштабе на уровне умеренного. Хотя эксперты не исключают ухудшение эпидемической ситуации.
Сообщается, что по состоянию на 26 мая ВОЗ располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. О летальных исходах пока сообщений нет.
— В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, — говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки.
Также сообщается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.
Кроме того, подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.
Напомним, что согласно данным Минздрава, в Украине случаев заболевания оспой обезьян не зарегистрировано.
Источник: ВОЗ