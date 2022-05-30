Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оцінила ступінь ризику поширення віспи мавп у світовому масштабі на рівні помірного. Хоча експерти не виключають погіршення епідемічної ситуації.

Повідомляється, що станом на 26 травня ВООЗ має інформацію про 257 лабораторно підтверджених і 120 передбачуваних випадків віспи мавп. Про летальні випадки поки що повідомлень немає.

– Наразі загальний ризик для громадської охорони здоров’я на глобальному рівні оцінюється як помірний, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це перший випадок одночасного повідомлення про випадки і кластери випадків віспи мавп у широко розрізнених географічних районах ВООЗ і без відомих епідеміологічних зв’язків з неендемічними країнами Західної або Центральної Африки.

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Також повідомляється, що випадки зараження в основному реєструються серед чоловіків, які практикують одностатевий секс.

Крім того, підкреслюється, що раптова поява і широке географічне охоплення багатьох спорадичних випадків вказує на те, що широко поширена передача від людини до людини вже відбувається і вірус міг циркулювати непоміченим протягом декількох тижнів або довше.

Нагадаємо, що згідно з даними МОЗ, в Україні випадків захворювання віспою мавп не зареєстровано.

Джерело: ВОЗ