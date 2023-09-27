Исследователи из Флоридского университета работают над препаратом, который заставляет мышцы “думать”, что они уже потренировались, даже когда это не так.

Новое соединение, известное как SLU-PP-332, работает на принципе миметики упражнений.

Примеры предыдущих миметиков упражнений были известны их способностью ускорить обмен веществ и снизить вес тела, имитируя эффекты физических нагрузок.

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Однако SLU-PP-332 будет иметь специфическое влияние на эстроген-связанный рецептор (ERR), который регулирует затраты энергии и поддерживает рост мышечной массы.

Препарат является перспективным терапевтическим средством для лечения сахарного диабета и метаболического синдрома.

Ученые уже провели эксперименты на мышах, разделив их на две группы: одной группе давали SLU-PP-332 дважды в день в течение месяца, а вторая группа страдала от ожирения.

Мыши, получавшие новый препарат, набрали в десять раз меньше жира, похудев на 12%. Кроме того, они смогли пробежать на 50% дальше, что указывает на укрепление сердечной мышцы.

Ученые объясняют, что SLU-PP-332 заставляет скелетные мышцы выполнять действия, аналогичные тем, что происходят во время активных тренировок.

Планируются дальнейшие исследования на людях.

Источник: NCBI