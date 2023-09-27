Дослідники з Флоридського університету працюють над препаратом, який змушує м’язи “думати”, що вони вже потренувалися, навіть коли це не так.

Нова сполука, відома як SLU-PP-332, працює на принципі міметики вправ.

Приклади попередніх міметиків вправ були відомі їхньою здатностю прискорити обмін речовин і знизити вагу тіла, імітуючи ефекти фізичних навантажень.

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Однак SLU-PP-332 матиме специфічний вплив на естроген-зв’язаний рецептор (ERR), який регулює витрати енергії та підтримує ріст м’язової маси.

Препарат є перспективним терапевтичним засобом для лікування цукрового діабету та метаболічного синдрому.

Вчені вже провели експерименти на мишах, поділивши їх на дві групи: одній групі давали SLU-PP-332 двічі на день протягом місяця, а друга група страждала від ожиріння.

Миші, які отримували новий препарат, набрали вдесятеро менше жиру, схуднувши на 12%. Крім того, вони змогли пробігти на 50% далі, що вказує на зміцнення серцевого м’яза.

Вчені пояснюють, що SLU-PP-332 змушує скелетні м’язи виконувати дії, аналогічні тим, що відбуваються під час активних тренувань.

Плануються подальші дослідження на людях.

Джерело: NCBI