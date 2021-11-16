В Одессе с 15 ноября начали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет.

Прививку обязательно осуществляют под наблюдением одного из родителей ребенка, который должен предоставить письменное согласие.

Как сообщили журналисты Фактов ICTV, при себе родители ребенка должны иметь направление на иммунизацию от семейного врача и справку об отсутствии противопоказаний.

Перед прививкой врач еще раз осматривает ребенка и потом, если его состояние в норме, вакцинируют. Прививку осуществляют только вакциной Comirnaty от компании Pfizer/BioNTech.

— У меня есть знакомые моего возраста, которые также вакцинировались. У них все прошло хорошо. Я послушала, что они себя нормально чувствовали и тоже решила получить прививку, — говорит одесситка Кира.

Кроме того, в Одессе планируют открыть 10 профильных кабинетов в детских поликлиниках. Также обращаться можно в пунктах массовой вакцинации.

До этого в Украине детей прививали в случае необходимости выезда за границу. По словам директора Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левона Никогосяна, пока детские врачи проходили обучение в центрах общественного здоровья, уже 15 ноября почти 400 детей прошли вакцинацию.

Источник: Назар Бурхан