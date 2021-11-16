В Одесі з 15 листопада почали вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років.

Щеплення обов’язково здійснюють під наглядом одного з батьків дитини, який має надати письмову згоду.

Як повідомили журналісти Фактів ICTV, при собі батьки дитини повинні мати направлення на імунізацію від сімейного лікаря та довідку про відсутність протипоказань.

Перед щепленням лікар ще раз оглядає дитину і потім, якщо її стан у нормі, вакцинують. Щеплення здійснюють тільки вакциною Comirnaty від компанії Pfizer/BioNTech.

– У мене є знайомі мого віку, які також вакцинувалися. У них все пройшло добре. Я послухала, що вони себе нормально почували і теж вирішила отримати щеплення, – каже одеситка Кіра.

Крім того, в Одесі планують відкрити 10 профільних кабінетів в дитячих поліклініках. Також звертатися можна в пунктах масової вакцинації.

До цього в Україні дітей щеплювали в разі необхідності виїзду за кордон. За словами директора Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левона Нікогосяна, поки дитячі лікарі проходили навчання у центрах громадського здоров’я, вже 15 листопада майже 400 дітей пройшли вакцинацію.

Джерело: Назар Бурхан