В Одесі відкрився пункт масової вакцинації у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі. Це перший пункт щеплення в місті при релігійному закладі.

Нині там працює лише одна медична бригада. Щепитися можуть не лише парафіяни, але й всі бажаючі. Загалом є три вакцини від коронавірусу, якими можна щепитися – Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Coronavac/Sinovac та AstraZeneca.

Як повідомили журналісти Фактів ICTV, протягом 14 листопада вакцинувалися восьмеро людей. А сьогодні вдень у пункті було п’ятеро людей. Така кількість людей пов’язана з ним, що мало хто знає про цей пункт вакцинації.

Здебільшого люди, які приходять у монастир, щоб отримати щеплення від коронавірусу, обирають вакцину Coronavac.

Крім того, у Миколаєві відкривають три окремі пункти для вакцинації від коронавірусу дітей віком від 12 років. Нині у місті щеплення від коронавірусу отримали вже 633 дитини (це 2,2% від кількості юних жителів віком від 12 до 18 років).

Загалом в Україні за добу, 14 листопада, здійснили понад 97 тис. щеплень проти коронавірусу. Це майже на 50 тис. менше, аніж днем раніше. Одну дозу вакцини отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в країні було щеплено 12 228 644 людини. З яких отримали одну дозу – 12 228 642, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей.

Джерело: Назар Бурхан