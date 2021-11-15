Обов’язкова вакцинація для народних депутатів розпочалася, і вже маємо позитивний результат.

Як повідомив перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко, станом на 11 годину у пункті вакцинації у готелі Національний (вул. Липська, 5) записалися на щеплення від коронавірусу або вже вакцинувалися від нього 100 людей.

Не всі народні обранці, на жаль, адекватно сприйняли нові правила доступу до парламенту. Зафіксовані випадки, коли нардепи поводяться агресивно.

Зокрема, на вході до будівлі Верховної Ради вони намагаються тиснути на працівників ДСО.

– Вважаю це неприпустимим! – написав голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації, Михайло Радуцький на своєму Telegramm каналі. – Якщо ми вводимо обов’язкову вакцинцію для вчителів, працівників комунальної сфери та держслужбовців, мусимо також підкорятись загальним правилам! Щеплення першою дозою вже отримали 12 млн українців!

Парламентарі, які надали Covid-сертифікати на вході, можуть отримати спеціальні перепустки для входу у будівлі ВР. Це дозволить скоротити час на проведення контролю і, відповідно, уникнути черг.

З 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи чиновників та освітян, які відмовляються або ухиляються від щеплення проти коронавірусу.

Джерело: Михайло Радуцький