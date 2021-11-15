Обязательная вакцинация для народных депутатов началась, и уже есть положительный результат.

Как сообщил первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко, по состоянию на 11 часов в пункте вакцинации в отеле Национальный (ул. Липская, 5) записались на прививку от коронавируса или уже вакцинировались от него 100 человек.

Не все народные избранники, к сожалению, адекватно восприняли новые правила доступа в парламент. Зафиксированы случаи, когда нардепы ведут себя агрессивно.

В частности, на входе в здание Верховной Рады они пытаются давить на работников ГСО.

– Считаю это недопустимым! — написал председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, Михаил Радуцкий в своем Telegramm-канале. — Если мы вводим обязательную вакцинацию для учителей, работников коммунальной сферы и госслужащих, должны также подчиняться общим правилам! Прививку первой дозой уже получили 12 млн украинцев!

Парламентарии, предоставившие Covid-сертификаты на входе, могут получить специальные пропуска для входа в здание ВР. Это позволит сократить время на проведение контроля и, соответственно, избежать очередей.

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы чиновников и педагогов, которые отказываются или уклоняются от прививки против коронавируса.

Источник: Михаил Радуцкий