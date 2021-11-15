В Одессе открылся пункт массовой вакцинации в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. Это первый пункт прививки в городе при религиозном учреждении

Сейчас там работает только одна медицинская бригада. Прививаться могут не только прихожане, но и все желающие. В целом есть три вакцины от коронавируса, которыми можно привиться — Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Coronavac/Sinovac и AstraZeneca.

Как сообщили журналисты Фактов ICTV в течении 14 ноября вакцинировались восемь человек. А сегодня днем в пункте было пять человек. Такое количество людей связано с ним, что мало кто знает об этом пункте вакцинации.

В основном люди, которые приходят в монастырь, чтобы получить прививку от коронавируса, выбирают вакцину Coronavac.

Кроме того, в Николаеве открывают три отдельных пункта для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Сейчас в городе прививки от коронавируса получили уже 633 ребенка (это 2,2% от количества юных жителей в возрасте от 12 до 18 лет).

Всего в Украине за сутки, 14 ноября, осуществили более 97 тыс. прививок против коронавируса. Это почти на 50 тыс. меньше, чем днем ранее. Одну дозу вакцины получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране было привито 12 228 644 человека. Из которых получили одну дозу – 12 228 642, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек.

Источник: Назар Бурхан