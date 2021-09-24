Крупномасштабное реальное исследование английских ученых показало, что хирургические маски особенно эффективны при уменьшении симптоматических инфекций. Эти типы масок предотвратили каждую третью инфекцию среди людей 60 лет и старше.

Исследователи из университетов Йеля и Стэнфорда наблюдали за более чем 340 тыс. взрослых в сельских районах Бангладеш в течение минимум восьми недель. В итоге в селах, в которых проводилось научное изыскание, использование масок увеличилось с 13% до 42%. В результате было зарегистрировано меньшее количество подтвержденных инфекций Covid-19 и более низкая частота сопутствующих симптомов.

В деревнях, где выдавали тканевые маски, симптомы снизились на 8,5%, а в деревнях, получивших хирургические маски, — на 13,6%. Когда треть взрослых с симптомами, обычно связанными с Covid-19, согласилась сдать кровь на анализ, исследователи обнаружили снижение вируса на 11% среди тех, кто носил хирургические маски, и на 5% среди тех, кто носил тканевые маски.

Это исследование проводилось до того, как Дельта-вариант получил широкое распространение в стране.

— Когда я увидел эти результаты, я выбросил свою тканевую маску. Если Дельта циркулирует, и, если вы собираетесь надеть маску, почему бы вам не надеть ту, которая, по нашим данных, хороша, — сказал профессор инфекционных заболеваний Стэндфордского университета Стивен Луби.

По словам экономиста Йельского университета, который помог провести исследование Джейсона Абалака, были найдены очень убедительные доказательства эффективности хирургических масок.

Что касается тканевых масок, то, по словам ученого, они, вероятно, в некоторой степени эффективны, то есть лучше, чем ничего.

У нас были аргументы в пользу того, что мы получаем некоторую защиту с помощью тканевых масок, но теперь у нас есть новые доказательства того, что мы получаем лучшую защиту от масок хирургических, резюмируют ученые.