На Шри-Ланке 48-летний шаман, придумавший зелье от Covid-19, умер вследствие осложнений, которые вызвал коронавирус.

Об этом сообщила семья Элиянта Уайта. Мужчина провозгласил себя шаманом и занимался лечением политической элиты страны. Он заявлял об изготовлении лекарств против коронавируса и предлагал разливать их в реки, чтобы прекратить эпидемию в Шри-Ланке и Индии.

Уайт заболел коронавирусом в начале сентября. Он попал в больницу, где его состояние ухудшилось. 23 сентября мужчина умер от осложнений, которые вызвал Covid-19. Его родственники утверждают, что шаман отказывался вакцинироваться от коронавируса.

На смерть Уайта отреагировал премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса. Шаман был его личным врачом.

— Его наследие будет жить и дальше во всех жизнях, к которым он прикасался и исцелил разнообразными лекарствами, — отметил он.

Spiritual healer Eliyantha White has passed away while being treated at a private hospital in Colombo for Covid-19, reports Hiru.

RIP????

#LKA #SriLanka #RIP pic.twitter.com/UWBcN4XjS5 — Sri Lanka Tweet ???????? ???? (@SriLankaTweet) September 22, 2021

Мужчина стал известным в 2010 году, когда индийский крикетер заявил о том, что он помог ему вылечить травму колена. После этого шаман начал лечить других игроков и политиков.

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, Уайт заявил об изобритении целебного сиропа, который якобы лечил Covid-19.

Это зелье публично поддержала бывший министр здравоохранения Шри-Ланки Павитру Ванняраччи. В январе 2021 года оно две недели находилось в отделении интенсивной терапии из-за тяжелой формы коронавируса. После того как в стране начало увеличиваться количество новых больных, ее уволили с должности.

Сейчас на Шри-Ланке с начала пандемии подтвердили более 150 тыс. больных Covid-19. Из них более 12 тыс. умерли. Ситуация в стране с заболеваемостью не улучшается, поэтому власти ввели комендантский час и усилили ограничения.