На Шри-Ланке 48-летний шаман, придумавший зелье от Covid-19, умер вследствие осложнений, которые вызвал коронавирус.

Об этом сообщила семья Элиянта Уайта. Мужчина провозгласил себя шаманом и занимался лечением политической элиты страны. Он заявлял об изготовлении лекарств против коронавируса и предлагал разливать их в реки, чтобы прекратить эпидемию в Шри-Ланке и Индии.

Уайт заболел коронавирусом в начале сентября. Он попал в больницу, где его состояние ухудшилось. 23 сентября мужчина умер от осложнений, которые вызвал Covid-19. Его родственники утверждают, что шаман отказывался вакцинироваться от коронавируса.

На смерть Уайта отреагировал премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса. Шаман был его личным врачом.

Spiritual healer Eliyantha White has passed away while being treated at a private hospital in Colombo for Covid-19, reports Hiru.

