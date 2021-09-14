В Израиле от коронавируса скончался мужчина, который яро выступал против вакцинации.
Хай Шауляй в социальных сетях призывал людей не делать прививки от Covid-19. Он утверждал, что пандемии нет, а иммунизация опасна.
После заболевания его лечили в медицинском центре в израильском городе Холон.
Находясь там, он сообщал, что подключен к кислородному аппарату, при этом без него он задыхается. Мужчина также говорил, что чувствует нехватку воздуха и страдает от сильного кашля.
До последнего госпитализированный настаивал на том, что вакцинация — это заговор. К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.
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Вакцинация от коронавируса проходит в Израиле с декабря 2020 года. Страна находится среди лидеров по темпам иммунизации. Там прививают не только взрослых, но и детей.
Для этого используют вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech. Кроме того, местные органы здравоохранения рекомендовали делать бустерные уколы, их также стали вводить гражданам.
Источник: The Jerusalem Post
Фото: Hai Shoulian