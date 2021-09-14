В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября.

— Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это, во-первых, запрещено в нашей стране. Но мы, конечно, будем мотивировать людей для того, чтобы они вакцинировались, — отметил он.

Правительство планирует мотивировать людей получить прививку от Covid-19 благодаря социальной рекламе. По словам Шмыгаля, правительство не может вводить обязательную вакцинацию для отдельного человека, но может вводить обязанность вакцинации учебного заведения.

Премьер-министр отметил, что в случае введения желтой зоны, заведения смогут работать только при условии наличия прививок у коллективов и посетителей.

— Мы говорим, что в желтой зоне все может работать, при условии, что коллектив провакцинирован по меньшей мере первой дозой и посетители провакцинированы по меньшей мере первой дозой, — говорит он.

Шмыгаль добавил, что вероятно, в следующем году будет ревакцинация, поскольку могут появляться новые штаммы Covid-19.

Сейчас в Украине есть 10 млн доз различных видов вакцин от коронавируса. 11 млн прививок уже осуществили, 5,9 млн человек — уже вакцинированы от Covid-19 по меньшей мере одной дозой. А 4,8 млн, это более 25% взрослого населения, прошли полный курс.

По состоянию на 13 сентября в Украине за сутки совершили 135 223 человека. Одну дозу получили 54 523 человека, полностью иммунизированы — 80 700 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 5 961 265 человек, из них получили одну дозу – 5 961 263 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 884 904 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 846 167 прививок.