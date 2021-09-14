В Україні не планують запроваджувати обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції 14 вересня.

– Ми не плануємо вводити обов’язкову вакцинацію. Це, по-перше, заборонено в нашій країні. Але ми, звичайно, будемо мотивувати людей для того, щоб вони вакцинувалися, – зазначив він.

Уряд планує мотивувати людей отримати щеплення від Covid-19 завдяки соціальній рекламі. За словами Шмигаля, уряд не може вводити обов’язкову вакцинацію для окремої людини, але може вводити обов‘язок вакцинації навчального закладу.

Прем’єр-міністр наголосив, що у разі запровадження жовтої зони, заклади зможуть працювати тільки за умови наявності щеплень у колективів та відвідувачів.

– Ми говоримо, що у жовтій зоні все може працювати, за умови, що колектив провакцинований щонайменше першою дозою і відвідувачі провакциновані щонайменше першою дозою,- каже він.

Шмигаль додав, що ймовірно, наступного року буде ревакцинація, оскільки можуть з’являтися нові штами Covid-19.

Нині в Україні є 10 млн доз різних видів вакцин від коронавірусу. 11 млн щеплень вже здійснили, 5,9 млн осіб – вже вакциновані від Covid-19 щонайменше однією дозою. А 4,8 млн, це понад 25% дорослого населення, пройшли повний курс.

Станом на 13 вересня в Україні за добу здійснили 135 223 людини. Одну дозу отримали 54 523 людини, повністю імунізовані – 80 700 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 961 265 людей, з них отримали одну дозу – 5 961 263 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 884 904 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 846 167 щеплень.