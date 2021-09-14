В Ізраїлі від коронавірусу помер чоловік, який палко виступав проти вакцинації.

Хай Шауляй у соціальних мережах закликав людей не робити щеплення від Covid-19. Він стверджував, що пандемії немає, а імунізація небезпечна.

Після захворювання його лікували у медичному центрі в ізраїльському місті Холон.

Перебуваючи там, він повідомляв, що підключений до кисневого апарату, водночас без нього він задихається. Чоловік також говорив, що відчуває нестачу повітря і страждає від сильного кашлю.

До останнього госпіталізований наполягав на тому, що вакцинація – це змова. На жаль, медикам не вдалося врятувати його життя.

Вакцинація від коронавірусу проходить в Ізраїлі з грудня 2020 року. Країна перебуває серед лідерів за темпами імунізації. Там прищеплюють не лише дорослих, але й дітей.

Для цього використовують вакцини від Moderna та Pfizer/BioNTech. Крім того, місцеві органи охорони здоров’я рекомендували робити бустерні уколи, їх також почали вводити громадянам.

Джерело: The Jerusalem Post

Фото: Hai Shoulian