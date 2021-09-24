На Шрі-Ланці 48-річний шаман, який придумав зілля від Covid-19, помер внаслідок ускладнень, які викликав коронавірус.

Про це повідомила родина Еліянта Уайта. Чоловік проголосив себе шаманом та займався лікуванням політичної еліти країни. Він заявляв про виготовлення ліків проти коронавірусу та пропонував розливати їх в річки, щоб припинити епідемію в Шрі-Ланці та Індії.

Уайт захворів на коронавірус на початку вересня. Він потрапив до лікарні, де його стан погіршився. 23 вересня чоловік помер від ускладнень, які викликав Covid-19. Його родичі стверджують, що шаман відмовлявся вакцинуватися від коронавірусу.

На смерть Уайта відреагував прем’єр-міністр Шрі-Ланки Махінда Раджапакса. Шаман був його особистим лікарем.

– Його спадщина житиме й далі в усіх життях, до яких він торкався і які зцілив різноманітними ліками, — зазначив він.

Spiritual healer Eliyantha White has passed away while being treated at a private hospital in Colombo for Covid-19, reports Hiru.

RIP????

#LKA #SriLanka #RIP pic.twitter.com/UWBcN4XjS5 — Sri Lanka Tweet ???????? ???? (@SriLankaTweet) September 22, 2021

Чоловік став відомим у 2010 році, коли індійський крикетер заявив про те, що він допоміг йому вилікувати травму коліна. Після цього він почав лікувати й інших гравців та також політиків.

У 2020 році, коли почалася пандемія коронавірусу, Уайт заявив про винайдення цілющого сиропу, який начебто лікував Covid-19.

Це зілля публічно підтримала колишній міністр охорони здоров’я Шрі-Ланки Павітру Ванняраччі. У січні 2021 року воно два тижні перебувала у відділенні інтенсивної терапії через тяжку форму коронавірусу. Після того, як у країні почала збільшуватися кількість нових хворих, її звільнили з посади.

Нині на Шрі-Ланці з початку пандемії підтвердили понад 150 тис. хворих на Covid-19. З них понад 12 тис. померли. Ситуація у країні із захворюваністю не покращується, тому влада запровадила комендантську годину та посилила обмеження.