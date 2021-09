На Шрі-Ланці 48-річний шаман, який придумав зілля від Covid-19, помер внаслідок ускладнень, які викликав коронавірус.

Про це повідомила родина Еліянта Уайта. Чоловік проголосив себе шаманом та займався лікуванням політичної еліти країни. Він заявляв про виготовлення ліків проти коронавірусу та пропонував розливати їх в річки, щоб припинити епідемію в Шрі-Ланці та Індії.

Уайт захворів на коронавірус на початку вересня. Він потрапив до лікарні, де його стан погіршився. 23 вересня чоловік помер від ускладнень, які викликав Covid-19. Його родичі стверджують, що шаман відмовлявся вакцинуватися від коронавірусу.

На смерть Уайта відреагував прем’єр-міністр Шрі-Ланки Махінда Раджапакса. Шаман був його особистим лікарем.

Spiritual healer Eliyantha White has passed away while being treated at a private hospital in Colombo for Covid-19, reports Hiru.

RIP????

#LKA #SriLanka #RIP pic.twitter.com/UWBcN4XjS5

— Sri Lanka Tweet ???????? ???? (@SriLankaTweet) September 22, 2021